Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 vào tháng 7

3 phương thức tuyển sinh vào trường công an Về tuyển sinh vào các trường công an, năm nay, Bộ Công an sử dụng 3 phương thức. Trong đó, ở phương thức 3, xét tuyển kết hợp giữa kết quả học bạ THPT và điểm thi tốt nghiệp, thí sinh phải có thêm bài đánh giá tuyển sinh của Bộ Công an. Cụ thể, phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD-ĐT, quy định của Bộ Công an. Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (IELTS Academic hoặc TOEFL iBT hay HSK...), đạt học lực giỏi trong 3 năm học THPT phù hợp với quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, quy định của Bộ Công an. Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả học THPT, kết quả thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT với bài thi đánh giá tuyển sinh của Bộ Công an. Năm 2022, 15 trường, học viện sĩ quan của Bộ Quốc phòng tuyển sinh và đào tạo sĩ quan trình độ ĐH. Các trường quân đội đều tuyển thí sinh nam, chỉ có 3 học viện là Học viện Quân y, Học viện Kỹ thuật Quân sự và Viện Khoa học Quân sự được tuyển thí sinh nữ. Về phương thức tuyển sinh, các trường này vẫn thực hiện xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT của năm tuyển sinh; thực hiện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh giỏi bậc THPT.