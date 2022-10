Hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự năm 2022

(Baoquangngai.vn)- Sáng 11/10, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Võ Văn Bá, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT), phòng thủ dân sự (PTDS) năm 2022 (QNg-22). Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Xuân Mến…

Theo đánh giá của Bộ CHQS tỉnh, Cuộc diễn tập QNg-22 đã thực hiện đúng kế hoạch. Qua diễn tập đã góp phần củng cố, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đối với các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng; sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy vai trò, năng lực tham mưu của cơ quan quân sự, biên phòng, công an và các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Nhất là đề ra các biện pháp xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị , trật tự xã hội của tỉnh. Qua diễn tập giúp nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung đề án “bảo đảm quốc phòng, an ninh”; phương án tác chiến, xây dựng hệ thống kế hoạch bảo đảm năm đầu chiến tranh (kế hoạch B) phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.

Việc diễn tập KVPT của huyện Nghĩa Hành, Bình Sơn, TP.Quảng Ngãi và TX.Đức Phổ được tổ chức đúng kế hoạch. Qua đó, góp phần củng cố, nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng; sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền; phát huy tốt vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các đồn biên phòng và các ban, ngành, đoàn thể của địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Đồng thời, giúp điều chỉnh, bổ sung phương án tác chiến, xây dựng hệ thống kế hoạch bảo đảm năm đầu chiến tranh, kế hoạch PTDS phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của từng địa phương.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 46 tập thể, 85 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện diễn tập KVPT, PTDS năm 2022.

