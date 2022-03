KỶ NIỆM 63 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG VÀ 33 NĂM NGÀY HỘI BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN

(Báo Quảng Ngãi)- Trải qua 63 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã kế thừa, phát huy truyền thống của lực lượng, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần cùng với BĐBP cả nước hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, chính phủ và nhân dân giao phó. Nhân kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2022) và 33 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2022), Đại tá Trương Quang Đảng - Chính ủy BĐBP tỉnh đã dành cho phóng viên Báo Quảng Ngãi cuộc trao đổi về truyền thống, cũng như những đóng góp của lực lượng BĐBP trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia trên địa bàn biên giới biển của tỉnh.

Đại tá Trương Quang Đảng. PV: Xin đồng chí cho biết quá trình xây dựng và trưởng thành của lực lượng BĐBP Việt Nam nói chung và BĐBP tỉnh như thế nào? Xin đồng chí cho biết quá trình xây dựng và trưởng thành của lực lượng BĐBP Việt Nam nói chung và BĐBP tỉnh như thế nào?

Đại tá Trương Quang Đảng: Sau chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết (năm 1954), nước ta bị chia làm 2 miền. Trước yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ miền Bắc XHCN, ngày 19/11/1958, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết số 58-NQ/TW và ngày 3/3/1959, Thủ tướng Chính phủ đã ký, ban hành Nghị định số 100/TTg hợp nhất các đơn vị công an, bộ đội làm nhiệm vụ trên các tuyến biên giới, bờ biển, giới tuyến và bảo vệ các mục tiêu nội địa thành một lực lượng có tổ chức thống nhất, chặt chẽ từ trung ương đến cơ sở, lấy tên là Công an nhân dân vũ trang.

Từ đó, ngày 3/3 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân vũ trang (và nay là Bộ đội Biên phòng). Đây là mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu sự ra đời của một lực lượng vũ trang cách mạng do Đảng và Bác Hồ sáng lập. Nó có ý nghĩa to lớn về bước phát triển mới của sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Từ đây, lần đầu tiên trong lịch sử, nước Việt Nam có một lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tập trung, thống nhất, chuyên trách làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương, biển đảo, nội địa của Tổ quốc.

Đối với BĐBP tỉnh, vào đầu năm 1959, thực hiện Nghị quyết 154 của Bộ Chính trị về cách mạng miền Nam và sau Cuộc khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi, Tỉnh ủy ra chỉ thị thành lập lực lượng chuyên trách bảo vệ căn cứ cách mạng và thành quả của Cuộc khởi nghĩa Trà Bồng. Ngày 5/9/1959, tại khu rừng Tà Mực, thuộc xã Trà Thọ, huyện Trà Bồng, đơn vị an ninh vũ trang (tiền thân của BĐBP tỉnh ngày nay) được thành lập, gồm 33 đồng chí và được đặt phiên hiệu là V9. Ngày 5/9 trở thành Ngày truyền thống của BĐBP tỉnh.

PV: Đồng chí có thể điểm lại những chiến công nổi bật của BĐBP tỉnh từ ngày thành lập đến nay?

Đại tá Trương Quang Đảng: Từ ngày thành lập đến nay, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh ngày đêm bám địa bàn, gắn bó với cấp ủy, chính quyền và nhân dân, cùng với các lực lượng công an, dân quân tăng cường công tác tuần tra canh gác, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên phòng được phân công; phát hiện, đấu tranh xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển đảo của tỉnh.

Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát các phương tiện hoạt động trên biển. Ảnh: X.Thiên Từ năm 1975 đến nay, lực lượng BĐBP tỉnh chủ động phối hợp với các lực lượng và nhân dân phá và bắt hàng trăm vụ vượt biển, truy bắt nhiều tàu thuyền của nước ngoài xâm phạm lãnh hải đánh bắt hải sản, thu thập tình báo; xác lập và phá nhiều chuyên án mang ý nghĩa chính trị sâu sắc. Điển hình là vụ phá tổ chức đảng “Bảo Long phục quốc” ở đảo Lý Sơn năm 1977, “Bạch Long cứu quốc” năm 1976, “Mặt trận liên minh phục hưng quốc gia Việt Nam” năm 1983... Từ năm 1975 đến nay, lực lượng BĐBP tỉnh chủ động phối hợp với các lực lượng và nhân dân phá và bắt hàng trăm vụ vượt biển, truy bắt nhiều tàu thuyền của nước ngoài xâm phạm lãnh hải đánh bắt hải sản, thu thập tình báo; xác lập và phá nhiều chuyên án mang ý nghĩa chính trị sâu sắc. Điển hình là vụ phá tổ chức đảng “Bảo Long phục quốc” ở đảo Lý Sơn năm 1977, “Bạch Long cứu quốc” năm 1976, “Mặt trận liên minh phục hưng quốc gia Việt Nam” năm 1983...

Với khẩu hiệu "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", những năm qua, lực lượng BĐBP tỉnh đã tích cực tham gia củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển đảo của Tổ quốc. Hình ảnh “người chiến sĩ quân hàm xanh” đã chiếm được tình cảm và sự tin yêu, quý mến của đồng bào các dân tộc, xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”.

PV: Ngày 3/3 hằng năm còn được gọi là Ngày hội Biên phòng toàn dân. Vậy ngày này có ý nghĩa đặc biệt như thế nào, thưa đồng chí?

Đại tá Trương Quang Đảng: Trong thời kỳ mới, để huy động sức mạnh của toàn dân vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, củng cố thế trận biên phòng toàn dân, ngày 22/2/1989, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định 16/HĐBT, lấy ngày 3/3 hằng năm là Ngày Biên phòng toàn dân. Từ đó, kỷ niệm ngày truyền thống BĐBP hằng năm cũng là Ngày Biên phòng toàn dân.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất (Bộ đội Biên phòng tỉnh) tặng khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 cho người lao động làm việc tại cảng Dung Quất. Ảnh: VĂN TÁNH Nội dung thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân là triển khai làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ và nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam năm 2012, những chủ trương, chính sách liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; tổ chức vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc... Nội dung thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân là triển khai làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ và nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam năm 2012, những chủ trương, chính sách liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; tổ chức vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc...

Qua 33 năm thực hiện Ngày hội Biên phòng toàn dân trên địa bàn biên giới biển của tỉnh đã góp phần chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân về biên giới lãnh thổ không ngừng nâng lên. Trong đời sống xã hội xuất hiện nhiều phong trào, mô hình nhân dân tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ biển đảo mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, hiệu quả và thiết thực. Từ đó, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển đảo của tỉnh...

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

XUÂN THIÊN

(thực hiện)