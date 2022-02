Tự hào trở thành chiến sĩ công an

(Báo Quảng Ngãi)- Gần 250 tân binh trong tỉnh lên đường nhập ngũ tham gia công an nhân dân trong ngày 16/2. Các tân binh hồ hởi xen lẫn tự hào khi được tiếp bước cha anh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Những ngày qua, gia đình thanh niên Đinh Minh Hậu (24 tuổi), ở thôn Mai Lãnh Hữu, xã Long Mai (Minh Long), luôn rộn vang tiếng cười, vì Hậu sắp trở thành chiến sĩ công an. Vừa tốt nghiệp Trường Đại học Nông lâm (Đại học Huế), Hậu đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào công an nhân dân. Từ nhỏ, Hậu đã mơ ước được học tập và rèn luyện trong môi trường công an nhân dân. Đinh Minh Hậu chia sẻ, em trông đợi từng ngày, từng giờ để được lên đường nhập ngũ. Em cảm thấy mình thật sự may mắn khi có cơ hội được khoác trên người bộ quân phục của chiến sĩ công an nhân dân. Em sẽ ra sức học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Gia đình thanh niên Đinh Minh Hậu, ở xã Long Mai (Minh Long), phấn khởi khi Hậu chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Ông Đinh Hoanh, cha của Hậu, cho biết, đây là niềm tự hào của gia đình. Khi biết Hậu viết đơn tình nguyện nhập ngũ, gia đình tôi rất vui, ủng hộ, tạo mọi điều kiện để cháu tiếp bước truyền thống gia đình. Tôi mong ở đơn vị mới, cháu nỗ lực học tập, rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, hy vọng cháu sẽ nỗ lực để ôn luyện, tiếp tục thi vào đại học ngành công an.

Còn thanh niên Phạm Văn Diên (23 tuổi), ở xã Ba Cung (Ba Tơ), sau khi tốt nghiệp đại học luật đã có công việc ổn định, với mức lương gần 8 triệu đồng/tháng, nhưng vì trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc, Diên đã gác lại công việc để viết đơn đăng ký tình nguyện nhập ngũ vào công an. Diên cho biết, trước đây, được chính quyền địa phương tạo điều kiện tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự, nay học xong em sắp xếp công việc để làm tròn nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc. Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và phấn đấu được làm việc lâu dài trong lực lượng công an. Thời gian này, em nhận được sự quan tâm, động viên, chia sẻ của gia đình, người thân, bạn bè và cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở địa phương. Sự động viên ấy đã giúp em phấn khởi, tự tin trước khi nhập ngũ.

Tự tin, sẵn sàng chờ ngày lên đường là tâm lý chung của các thanh niên nhập ngũ đợt này. Những hoạt động thăm hỏi, động viên của cấp ủy, chính quyền, công an địa phương góp phần tạo động lực giúp các thanh niên vững vàng hơn khi bước vào môi trường mới, với tính kỷ luật và tập thể rất cao. Năm nay, Công an tỉnh được giao tuyển gần 250 công dân. Trong đó, có 27 công dân đã tốt nghiệp đại học, 30 công dân tốt nghiệp cao đẳng... Công an tỉnh thực hiện công tác tuyển quân đảm bảo đúng tiến độ, số lượng và chất lượng.

Lên đường nhập ngũ là vinh dự, trách nhiệm của mỗi thanh niên, là niềm tự hào tiếp bước truyền thống cha anh đi trước. Đây là môi trường học tập, rèn luyện để thanh niên ngày một trưởng thành hơn. Đặc biệt là cống hiến sức trẻ cho đất nước, góp phần xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Bài, ảnh: THÀNH SỰ