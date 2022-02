Lễ giao, nhận quân trang trọng, an toàn

*Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới, 262 thanh niên của huyện Tư Nghĩa đã hăng hái lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy đã về động viên, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ.

Đường về trung tâm huyện Tư Nghĩa rợp cờ hoa. Ngay từ sáng sớm, các tân binh chỉnh tề trong bộ quân phục mới đã có mặt tại địa điểm giao, nhận quân. Trên gương mặt các chiến sĩ trẻ ngập tràn những cung bậc cảm xúc, tất cả đều có chung niềm vinh dự và tự hào khi được lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Khác với những năm trước, lễ giao, nhận quân lần này được tổ chức tại Ban CHQS huyện thay vì sân vận động huyện. Buổi lễ được tổ chức nhanh, gọn để phòng dịch Covid-19, nhưng không vì thế mà kém phần trang trọng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy đã tặng hoa và ân cần thăm hỏi, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa Nguyễn Đăng Vinh đã gửi lời chúc tốt đẹp tới các tân binh, đồng thời mong muốn các tân binh phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, gia đình, ra sức rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Đặng Văn Minh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tư Nghĩa cho biết, trong đợt này, huyện Tư Nghĩa có 262 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Tất cả thanh niên được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Trong bộ quân phục còn thơm mùi vải mới, tân binh Phan Văn Ngọc Quý, ở xã Nghĩa Thương vui vẻ cho biết, em đang làm việc trong một doanh nghiệp tại TP.Hồ Chí Minh, khi nhận được giấy gọi khám tuyển, em liền về quê để thực hiện nghĩa vụ của một thanh niên với đất nước.

Chiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, ở thị trấn La Hà bộc bạch, được khoác lên mình màu áo lính là vinh dự lớn lao đối với thế hệ trẻ. Tôi ý thức được trách nhiệm của tuổi trẻ và nguyện góp sức mình để bảo vệ Tổ quốc.

Đúng 8 giờ công tác giao, nhận quân tại huyện Tư Nghĩa hoàn tất. Các chiến sĩ trẻ lên xe về đơn vị mới. Những chàng trai ấy nguyện đem sức trẻ, nhiệt huyết của mình để phục vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

*Trong sáng 16/2, các thanh niên ưu tú của huyện miền núi Ba Tơ cũng phấn khởi lên đường nhập ngũ, tiếp nối ngọn lửa cách mạng truyền thống của quê hương anh hùng. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh đã đến dự lễ giao quân và động viên các tân binh về đơn vị mới.

Trong đợt tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022, huyện Ba Tơ có 132 thanh niên ưu tú được thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Từ sáng sớm, tân binh Phạm Văn Diên (23 tuổi), thanh niên ưu tú là người Hrê, ở thôn Gò Rét - Ma Nghít, xã Ba Cung đã có mặt tại điểm giao, nhận quân của huyện.

Các tân binh ở huyện Ba Tơ sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Tân binh Phạm Văn Diên phấn khởi và tự hào khi được khoác lên mình bộ quân phục đặc biệt của người lính công an dân nhân. Tốt nghiệp chuyên ngành Luật Kinh tế, Trường Đai học Luật - Đại học Huế vào tháng 6/2021, thay vì viết tiếp ước mơ cho ngành nghề mình yêu thích, Diên đã tình nguyện viết đơn xin được nhập ngũ trong đợt tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ lần này, để tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Ba Tơ anh hùng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh tặng hoa chúc mừng, động viên các tân binh.

Trong số 132 thanh niên nhập ngũ đợt này có 27 thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Phần lớn các thanh niên nhập ngũ là người Hrê, đều tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19.

"Để có kết quả này, trước đó Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã bám sát chỉ tiêu, hướng dẫn của cấp trên, nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng khi giao quân. Các khâu trong quy trình tuyển chọn được thực hiện nghiêm theo đúng quy định", Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ Phạm Xuân Vinh, nhấn mạnh.

Tân binh bước lên cầu vinh quang về với đơn vị.

Do dịch bệnh nên buổi lễ giao, nhận quân diễn ra nhanh, gọn hơn so với mọi năm, nhưng không kém phần trang nghiêm. Sau các nghi thức quan trọng, lãnh đạo tỉnh, địa phương cùng các đơn vị đã động viên, tiễn các thanh niên bước qua cầu vinh quang, lên xe về với các đơn vị tiếp nhận, gồm: Trung đoàn 992, Sư đoàn 31, Quân đoàn 3; Công an tỉnh và Bộ CHQS tỉnh.

Các thanh niên thể hiện quyết tâm được cống hiến sức trẻ phục vụ nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành người chiến sĩ cách mạng trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.