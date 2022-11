Công ty Điện lực Quảng Ngãi: Quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2022

(Báo Quảng Ngãi)- Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Công ty Điện lực Quảng Ngãi vẫn giữ ổn định hoạt động, đáp ứng nhu cầu dùng điện của người dân, doanh nghiệp trong tỉnh. Những tháng còn lại của năm 2022, công ty tiếp tục nỗ lực, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm.

Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh

Từ đầu năm đến nay, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, các hoạt động văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo số liệu thống kê, công suất cực đại toàn hệ thống 9 tháng năm 2022 ước đạt hơn 470 MW (ghi nhận lúc 19 giờ ngày 24/3/2022), tăng 14,23% so với cùng kỳ năm 2021 (411,7 MW - lúc 22 giờ ngày 3/8/2021). Đặc biệt, công ty là đơn vị duy nhất có tỷ lệ tăng so với cùng kỳ cao nhất trong toàn Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

Ngành điện đầu tư nâng cấp lưới điện, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng cho người dân xã Ba Trang (Ba Tơ). Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh, công ty đã gặp không ít khó khăn, thách thức do sự chuyển dịch cơ cấu thành phần phụ tải trên địa bàn. Trước tình hình đó, công ty đã triển khai nhiều giải pháp quản lý vận hành, tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả. Kết quả, về sản lượng điện thương phẩm lũy kế 9 tháng năm 2022 là 1.668 triệu kWh, đạt gần 69% kế hoạch giao. Giá bán điện bình quân 1.793,48 đồng/kWh. Trong đó, sản lượng điện cấp cho công nghiệp, xây dựng giảm 5,36% so cùng kỳ năm 2021; điện cấp cho thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng tăng 16,84% so với cùng kỳ năm trước. Tổn thất điện năng thực hiện 2,78%, tăng 0,01% so với cùng kỳ năm 2021.

Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt gần 83%, cao hơn gần 6% so với kế hoạch năm. Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ điện trên môi trường mạng (website, email, app) đạt 92,55%, cao hơn 7,55% so với kế hoạch giao năm 2022. Tỷ lệ yêu cầu dịch vụ điện cung cấp trực tuyến đạt cấp độ 4 đạt 100%, tỷ lệ yêu cầu dịch vụ điện được thực hiện theo phương thức điện tử toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ đạt 100%.

Trong công tác chuyển đổi số, công ty đã có 124 ý tưởng chuyển đổi số trên trang Facebook nội bộ “EVNCPC - Kết nối đồng nghiệp”.

Tiếp nhận, cải tạo lưới điện xã Bình Hiệp

Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi Quách Phạm Cường cho biết, từ nay đến cuối năm 2022, công ty tiếp tục nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ còn lại của năm, quyết tâm giữ vững vị trí tốp dẫn đầu trong phong trào thi đua của Tổng Công ty Điện lực miền Trung. Phương châm là lao động sản xuất hiệu quả, nhưng phải tuyệt đối an toàn, quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện an toàn, đảm bảo cấp điện ổn định, liên tục, chất lượng phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân trong tỉnh.

Đến nay, xã Bình Hiệp (Bình Sơn) đã chính thức bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho Công ty Điện lực Quảng Ngãi quản lý, vận hành. Đây là xã cuối cùng trên địa bàn tỉnh bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn. Sở dĩ có việc chậm trễ này là do bên bàn giao và bên tiếp nhận chưa thống nhất được giá trị còn lại của tài sản; thủ tục giao nhận cần nhiều hồ sơ, chứng từ chứng minh nguồn gốc, giá trị của tài sản. Với sự nỗ lực của các cấp, ngành liên quan, việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn xã Bình Hiệp hoàn tất vào tháng 3/2022.

Điện lưới do HTX dịch vụ nông nghiệp Bình Hiệp quản lý sau nhiều năm vận hành, dây dẫn, trạm biến áp, cột điện đã xuống cấp nhưng không được đầu tư, cải tạo, giá trị tổn thất điện năng lớn hơn 15%. Trong khi người dân phải sử dụng điện không ổn định, nhiều nơi do tổn thất điện lớn dẫn tới giá điện tăng cao. Ngay sau khi tiếp nhận, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã thay thế hơn 1.012 công tơ, đầu tư nâng công suất một trạm biến áp, 2,2km đường dây hạ áp, tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng, góp phần nâng cao chất lượng điện năng, an toàn trong vận hành và sử dụng điện. Hiện nay, 100% khách hàng khu vực xã Bình Hiệp đã được mua điện trực tiếp từ Công ty Điện lực Quảng Ngãi.

Bài, ảnh: T.NHỊ