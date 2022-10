Tập trung nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh

(Baoquangngai.vn)- Sáng 18/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên, Trưởng Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

Tính đến ngày 30/9/2022, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách thực hiện đạt hơn 4.390 tỷ đồng, tăng 463,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021, tỷ lệ tăng trưởng đạt 11,8%. Doanh số cho vay 9 tháng qua đạt hơn 1.151 tỷ đồng, với gần 29 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay để duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, đầu tư hệ thống nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn... Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến ngày 30/9/2022 đạt hơn 4.387 tỷ đồng, với 98 nghìn hộ vay còn dư nợ, tăng 458 tỷ đồng so cùng kỳ năm 2021, hoàn thành 90,4% kế hoạch tăng trưởng giao năm 2022. Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh khoảng 9,8 tỷ đồng, chiếm 0,22%/tổng dư nợ, giảm 949 triệu đồng so với năm 2021. Tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,1%/tổng dư nợ. Riêng đối với cho vay các chương trình ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, đến ngày 30/9/2022, doanh số cho vay đạt 150,3 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 3.472 lượt hộ vay giải quyết việc làm; học sinh, sinh viên vay mua máy tính, thiết bị học trực tuyến; vay mua nhà ở xã hội...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên đề nghị, từ nay đến cuối năm, Ngân hàng CSXH tỉnh tăng cường tuyên truyền, triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách tín dụng mới, đặc biệt các chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; tập trung nguồn lực kịp đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi tại cơ sở; kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những tồn tại, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn.

THANH NHỊ