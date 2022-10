(Báo Quảng Ngãi)- Hiện nay, các cơ sở sản xuất chậu kiểng đang tất bật sản xuất để kịp cung ứng ra thị trường phục vụ người trồng hoa, chơi hoa dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Nghề làm chậu kiểng đã giúp nhiều người có thu nhập ổn định.

Ông Võ Quốc An, chủ cơ sở làm chậu kiểng ở xã Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa) gắn bó với nghề đúc chậu được 5 năm cho biết, nghề này sản xuất quanh năm, nhưng khoảng cuối tháng 8 âm lịch là thời điểm khách hàng mua nhiều nhất. Chậu làm ra chủ yếu cung cấp cho các nhà vườn trồng hoa, cây kiểng phục vụ Tết. Để làm ra một chiếc chậu hoàn chỉnh phải trải qua rất nhiều công đoạn, mỗi thợ đều phải nắm rõ quy trình để làm ra sản phẩm đạt chất lượng.

Cơ sở sản xuất chậu kiểng của anh Nguyễn Quốc Lâm, ở phường Lê Hồng Phong (TP.Quảng Ngãi).

Hiện nay, cơ sở của ông An sản xuất khoảng 100 - 150 chậu/tháng, với nhiều kích thước khác nhau. Giá bán dao động từ 50 - 90 nghìn đồng/chậu loại trơn để cung cấp cho nhà vườn. Ngoài ra còn có các loại chậu kiểng có kích thước to và hoa văn chạm khắc cầu kỳ, có giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng/chậu. Công việc này mang lại thu nhập cho ông An từ 15 - 20 triệu đồng/tháng, sau khi trừ các chi phí.