Hàng hóa Quảng Ngãi xuất ngoại

Kim ngạch xuất khẩu tăng 28%

Theo Sở Công thương, kim ngạch xuất khẩu 8 tháng năm 2022 của tỉnh ước đạt 1,533 tỷ USD, tăng gần 28% so với cùng kỳ năm trước và bằng 82,4% kế hoạch năm. Nhiều mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ, gồm thủy sản chế biến ước đạt 19,7 triệu USD (tăng 25,9%); may mặc 66,4 triệu USD (tăng 30,1%); hàng thực phẩm chế biến 4,2 triệu USD (tăng 48,6%); sản phẩm cơ khí 99,1 triệu USD (tăng 79,9%); dầu FO 82,4 triệu USD (tăng 50,7%); thép 560 triệu USD (tăng 44,6%) và giày, da các loại gần 139 triệu USD (tăng 31,8%)...