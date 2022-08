Đảm bảo an toàn đê điều trước mùa mưa lũ

(Báo Quảng Ngãi)- Để bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, công trình thủy lợi (CTTL) trong mùa mưa bão năm nay, các địa phương và đơn vị liên quan đang tăng cường rà soát, khắc phục những tồn tại và chủ động triển khai phương án ứng phó.

TIN LIÊN QUAN Đảm bảo an toàn hồ đập, đê điều

Một trong những nguyên nhân gây mất an toàn CTTL chính là tình trạng xâm phạm hành lang an toàn công trình; cây cối, cỏ dại mọc dày trong phạm vi bảo vệ CTTL, đặc biệt là hồ chứa nước (HCN) và kênh mương. Các HCN Hòa Hải, xã Bình Hòa; HCN Lỗ Ồ và Phượng Hoàng, xã Bình Tân Phú (đều thuộc huyện Bình Sơn) hiện đối diện nguy cơ mất an toàn không chỉ vì hư hỏng, xuống cấp, mà còn là do cây cối mọc um tùm quanh khu vực hành lang bảo vệ. Thậm chí, nhiều cây lớn mọc sát mái đập và hành lang thoát lũ, van điều tiết và phủ kín cả nhà quản lý hồ.

Cây cối mọc dày trong phạm vi công trình và nhà điều hành hồ chứa nước Lỗ Ồ, xã Bình Tân Phú (Bình Sơn). Ảnh: T.PHONG Chi cục Thủy lợi tỉnh (Sở NN&PTNT) đánh giá, thực trạng trên không chỉ gây mất an toàn công trình, mà còn ảnh hưởng đến công tác phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão, gây nguy hiểm cho khu vực hạ lưu HCN. Nhất là khi những HCN này chưa được đơn vị quản lý, vận hành chú trọng xây dựng phương án bảo vệ công trình, phương án ứng phó tình huống khẩn cấp. Chi cục Thủy lợi tỉnh (Sở NN&PTNT) đánh giá, thực trạng trên không chỉ gây mất an toàn công trình, mà còn ảnh hưởng đến công tác phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão, gây nguy hiểm cho khu vực hạ lưu HCN. Nhất là khi những HCN này chưa được đơn vị quản lý, vận hành chú trọng xây dựng phương án bảo vệ công trình, phương án ứng phó tình huống khẩn cấp.

Theo quy định, các đơn vị quản lý, vận hành kênh mương, HCN phải bố trí kinh phí tổ chức dọn vệ sinh trong kênh, phát quang bờ mái kênh, đảm bảo phạm vi CTTL được thông thoáng; tổ chức gia cố, sửa chữa những hư hỏng nhỏ tại một số hạng mục trọng yếu như cống lấy nước, tràn xả lũ. Tuy nhiên, có 752/788 CTTL và trên 3.500m kênh mương do 201 tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý, vận hành (153 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, 35 tổ hợp tác và 13 UBND xã, thị trấn), nhưng phụ thuộc hoàn toàn vào khoản cấp bù thủy lợi phí. Vì vậy, các tổ chức thủy lợi cơ sở không cân đối được kinh phí thu - chi, nên không thực hiện đầy đủ các nội dung về quản lý an toàn đập, hồ theo quy định.

Để đảm bảo an toàn đê điều trong mùa mưa bão năm 2022, mới đây, Sở NN&PTNT đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi tỉnh kiểm tra, hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị quản lý kênh mương, HCN triển khai xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai, ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Võ Đoàn cho biết, quá trình kiểm tra, Chi cục Thủy lợi đã nhắc nhở các đơn vị quản lý HCN, kênh mương khẩn trương khắc phục những tồn tại; trong đó có việc tập trung phát quang bờ mái kênh, khơi thông dòng chảy và chủ động gia cố, sửa chữa những hư hỏng nhỏ. Đối với các CTTL hư hỏng nặng, có nguy cơ mất an toàn cao, đặc biệt là 18 HCN bị xuống cấp nghiêm trọng và trên 1.996km kênh mương đất, thì các cơ quan, đơn vị quản lý chủ động lập phương án gia cố, xử lý trọng điểm xung yếu theo phương châm “4 tại chỗ” để góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

THANH PHONG