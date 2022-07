Thanh toán vốn đầu tư công: Nhiều nơi còn chậm trễ

(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 30/6 là mốc thanh toán vốn đầu tư công phải đạt ít nhất 40% kế hoạch vốn giao. Hiện tại, tiến độ thanh toán đạt tương đối cao, song so với yêu cầu của đầu tư công thì vẫn còn nhiều công trình, dự án có tỷ lệ thanh toán rất thấp.

Năm 2022, tổng kế hoạch vốn trung ương giao cho Quảng Ngãi khoảng 3.931 tỷ đồng; vốn do HĐND tỉnh giao 6.545 tỷ đồng. Tiến độ giải ngân ước đến ngày 30/6 đạt 1.597 tỷ đồng, đạt 40,6% so kế hoạch trung ương giao và 24,4% so kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao. Cụ thể, vốn ngân sách trung ương giải ngân khoảng 350 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương giải ngân khoảng 1.246 tỷ đồng.

Do vướng mặt bằng nên công trình đường dẫn cầu sông Rin (Sơn Hà) chưa thể hoàn thành. Ảnh: T.NHỊ Tuy nhiên, đối với nguồn vốn kéo dài của các công trình năm 2021 thi công chậm tiến độ được phép tiếp tục thực hiện trong năm 2022, tỷ lệ giải ngân đạt thấp. Trong khi đây là những công trình không tiếp tục được phép gia hạn tiến độ, nếu giải ngân, thanh toán vốn không đạt 100% trong năm 2022 thì sẽ mất vốn. Theo đó, vốn ngân sách trung ương cấp cho tỉnh sẽ bị trung ương cắt và tỉnh phải tự bỏ vốn vào để tiếp tục thực hiện công trình, dự án. Đối với vốn tỉnh phân bổ cho cấp huyện, nếu cấp huyện không giải ngân hết, tỉnh sẽ cắt và địa phương phải tự tìm nguồn bổ sung số vốn này.

Xét về tổng thể, đến ngày 30/6, tiến độ giải ngân đạt ít nhất 40% vốn được giao, nhưng phân tích dưới góc độ từng chủ đầu tư, từng dự án thì tiến độ nhiều nơi còn chậm. Đơn cử như Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh, năm 2022 được giao kế hoạch vốn 102 tỷ đồng, để thực hiện 6 dự án và quyết toán 1 công trình. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm giải ngân chỉ đạt khoảng 5 tỷ đồng, chưa đến 5%. Nguyên nhân là có nhiều khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, dẫn đến không có mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu thi công. Hiện Ban Quản lý đang phối hợp với huyện Bình Sơn tập trung tháo gỡ vướng mắc, để nâng tỷ lệ giải ngân trong những tháng cuối năm.

Theo quy định của UBND tỉnh, đối với các công trình khởi công mới năm 2022, chậm nhất đến ngày 30/6 phải khởi công xây dựng. Tuy nhiên, hiện có nhiều địa phương, công trình mới đã hoàn tất thủ tục pháp lý, nhưng chưa được bố trí vốn lần đầu theo quy định là 30% tổng mức đầu tư, nên không thể khởi công. Lý do là nguồn vốn bố trí là "tiền sử dụng đất", mà hiện nguồn này chưa thu được, nên không có tiền để phân khai.

Năm 2022, tổng kế hoạch vốn đầu tư của Quảng Ngãi có sự chênh lệch giữa trung ương và địa phương khoảng 2.600 tỷ đồng. Số vốn tăng được xác định từ nguồn xây dựng cơ bản tập trung khoảng 100 tỷ đồng, từ nguồn thu sắp xếp xử lý lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước 200 tỷ đồng, từ nguồn thu tiền sử dụng đất 2.300 tỷ đồng. Nếu không thu đạt nguồn tiền từ nhà, đất, thì Quảng Ngãi sẽ phải điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đã giao đối với phần chênh lệch. Hiện Quảng Ngãi đang tập trung đẩy nhanh tiến độ đấu giá nhà, đất công thu tiền sử dụng đất, chậm nhất là trước ngày 30/10 phải thu đạt chỉ tiêu để kịp có nguồn phân khai cho các dự án, công trình, tổ chức thi công, giải ngân theo quy định.

THANH NHỊ