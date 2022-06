Tiếp tục lao dốc hơn nửa triệu đồng/lượng, vàng trong nước về mốc 66 triệu

Giá vàng miếng trong nước ngày 14/6 tiếp tục giảm mạnh, lùi về ngưỡng 66 triệu đồng/lượng (mua vào).

Sau phiên lao dốc hôm qua, giá vàng trong nước hôm nay tiếp tục giảm mạnh. Theo đó, giá vàng của Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji đã về mốc 66 triệu đồng/lượng (mua vào).

Lúc 14h41, Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng ở mức 66,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,8 triệu đồng/lượng (bán ra). So với kết phiên giao dịch hôm qua, giá vàng tại Tập đoàn Doji đã giảm tới 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh. (Ảnh minh họa) Cùng thời điểm, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn được niêm yết ở mức 67,6 - 68,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với kết phiên chiều qua, giá vàng SJC đã giảm 270.000 đồng/lượng (bán ra) và giảm 150.000 đồng/lượng (mua vào).

Hôm qua, giá vàng trong nước cũng đã lao dốc hơn 1 triệu đồng/lượng. Cụ thể, Tập đoàn DOJI niêm yết giá giao dịch ở mức 68,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 69,67 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 950.000 đồng/lượng (mua vào) và 1,02 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng trong nước giảm mạnh do chịu tác động của giá vàng thế giới. 6h sáng nay 14/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1.821 USD/ounce, giảm 55 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Vàng giảm mạnh từ mức cao nhất 5 tuần do chịu áp lực bởi chỉ số USD tăng cao và giao dịch gần mức cao nhất trong 20 năm.

Giá vàng thế giới quy đổi tương đương khoảng 51,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, vàng SJC trong nước vẫn đắt hơn thế giới khoảng 17 triệu đồng/lượng.

