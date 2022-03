(Baoquangngai.vn)- Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) phối hợp với Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) vừa tổ chức Hội thảo cung cấp dầu thô cho NMLD Dung Quất.

Tại hội thảo, ông Bùi Ngọc Dương - Tổng Giám đốc BSR cho biết, trong 12 năm qua, tổng cộng hơn 85 triệu tấn dầu đã được cung cấp để phục vụ vận hành NMLD Dung Quất, để nhà máy luôn vận hành an toàn, ổn định ở mức 100 - 110% công suất thiết kế. Việc này đã đóng góp to lớn vào sự ổn định, phát triển kinh tế của đất nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Tàu Apollo chở dầu thô cho NMLD Dung Quất đầu năm 2022

Đại diện PVOIL cho biết, 12 năm qua, PVOIL luôn hỗ trợ BSR mua tối đa dầu thô Việt Nam, cả về khối lượng lẫn chủng loại dầu thô mà BSR có thể chế biến. Năm 2021, PVOIL đã cung cấp cho BSR 5,58 triệu tấn dầu Việt Nam đạt 140% kế hoạch, đáp ứng 80% tổng nhu cầu dầu thô của BSR.

Các đại biểu dự hội thảo cho rằng xung đột giữa Nga - Ukraine tạo ra rất nhiều thách thức trong công tác cung cấp dầu thô. Đó là việc giảm nguồn cung trên thị trường, các ngân hàng từ chối mở bảo lãnh và thực hiện thanh toán cho các lô dầu Nga, các hãng tàu từ chối vận chuyển dầu Nga, các hãng bảo hiểm từ chối bảo hiểm dầu Nga… vì các lệnh cấm vận mà Mỹ và phương Tây áp dụng với Nga.

Tuy nhiên, đi kèm với thách thức thì vẫn luôn có cơ hội, đó là việc có thể hình thành những phương thức thanh toán mới, cơ chế giá mới giữa Nga đối với Việt Nam; cơ hội tối ưu hoá nhờ việc tăng xuất khẩu dầu thô Việt Nam với giá cao, nhập dầu thô Nga với giá rẻ để đạt được hiệu quả kinh tế cao hơn.

PV