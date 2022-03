Doanh nghiệp nỗ lực duy trì sản xuất khi F0 gia tăng

(Báo Quảng Ngãi)- Mặc dù các doanh nghiệp (DN) đã chuẩn bị các phương án ứng phó với dịch Covid-19, nhưng số ca mắc Covid-19 gia tăng nhanh, khiến việc duy trì sản xuất gặp nhiều khó khăn. Nhiều DN phải xoay xở để vừa hỗ trợ công nhân điều trị, vừa tìm nguồn lực thay thế nhằm duy trì chuỗi sản xuất.

Đại diện Công ty TNHH Properwell (KCN VSIP Quảng Ngãi) thông tin, kể từ sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần, có thời điểm một vài dây chuyền có đến 70% công nhân là F0. Ban đầu, công ty cũng lúng túng nhưng sau đó dần thích ứng. Nếu là F0, công nhân được cho nghỉ việc từ 14 - 21 ngày và điều trị tại nhà. Sau khi xét nghiệm âm tính sẽ trở lại làm việc ngay. Những công nhân đủ điều kiện làm việc tại phân xưởng, công ty động viên tăng ca để bù đắp thiếu hụt nhân công, đảm bảo đơn hàng giao cho đối tác đúng thời hạn.

Công nhân Nhà máy May Vinatex Dung Quất trong ca sản xuất.

May mặc là một trong những ngành chịu tác động lớn khi số công nhân bị F0 gia tăng. Giám đốc Công ty CP may Vinatex Dung Quất Nguyễn Thanh An cho biết, các dây chuyền liên tục xuất hiện công nhân bị F0, có ngày lên đến vài chục ca. Trong khi, may trang phục lại theo dây chuyền, có khi một sản phẩm áo ấm cần đến 50 công đoạn, với 50 công nhân cùng hợp tác với nhau để hoàn thành. Khi vắng một vài vị trí, thì công nhân khác khó lòng thay thế. "Lãnh đạo công ty đã chủ động đàm phán lại với đối tác, để họ chia sẻ với những khó khăn này. Vì đại dịch Covid-19 xảy ra trên toàn cầu, nên đối tác cũng dễ thông cảm hơn. May mắn là, chúng tôi chưa bị đối tác hủy đơn hàng vì giao hàng chậm trễ", ông An nói.