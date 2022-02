Thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp

(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2022, huyện Mộ Đức đề ra mục tiêu tổng giá trị sản xuất hàng hóa trên địa bàn tăng 10% so với năm 2021. Trong đó, huyện sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp (CCN) để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế.

Theo quy hoạch của tỉnh, huyện Mộ Đức có 4 CCN với tổng diện tích gần 139ha, gồm: Quán Lát, Thạch Trụ, thị trấn Mộ Đức và An Sơn - Đức Lân. Hiện có 2 CCN đã được thành lập, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và thu hút doanh nghiệp (DN) vào hoạt động là Quán Lát và Thạch Trụ. Trong đó, CCN Quán Lát có diện tích 33,4ha, đã lấp đầy hơn 74%, thu hút được 15 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 167 tỷ đồng; CCN Thạch Trụ có diện tích 20ha, đã lấp đầy 82,5%, thu hút 9 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký hơn 132 tỷ đồng. Các dự án hoạt động trong CCN đã góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, đóng góp đáng kể vào tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện, giải quyết việc làm cho hơn 600 lao động tại địa phương.

Sản phẩm bê tông của một doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp Quán Lát (Mộ Đức). Năm 2021, tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại 2 CCN Quán Lát và Thạch Trụ đạt hơn 480 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước khoảng 5 tỷ đồng.

Với mục tiêu tạo ra một CCN quy mô, hiện đại theo hướng “KCN VSIP thu nhỏ”, thời gian qua, huyện Mộ Đức đã nỗ lực kêu gọi, thu hút nguồn lực xã hội hóa đầu tư vào CCN An Sơn - Đức Lân và CCN thị trấn Mộ Đức. Qua đó, đã có một số nhà đầu tư ddđăng ký đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các CCN. Hiện UBND tỉnh đã ban hành quyết định về tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN An Sơn - Đức Lân. Theo đó, nhà đầu tư phải có vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư dự án (do chủ đầu tư đề xuất)...

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN An Sơn - Đức Lân có quy mô 50,4ha ở thôn Tú Sơn 2, xã Đức Lân. Tổng mức đầu tư dự án gần 265 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án là 48 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được lựa chọn theo quy định. Thời gian hoạt động của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN An Sơn là 49 năm, kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất. Một khi dự án được thực hiện sẽ tạo ra hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tạo mặt bằng sạch phục vụ thu hút các dự án sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, góp phần đẩy mạnh phát triển công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động tăng thu ngân sách nhà nước cho địa phương.

Mặc dù đã có nhiều điểm sáng trong thu hút đầu tư, tuy nhiên, do nguồn vốn ngân sách còn hạn chế và vướng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dẫn đến hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn chưa được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch. Hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung chưa được đầu tư. Bên cạnh đó, một số DN đã chuyển nhượng tài sản trên đất và các nhà đầu tư mới hoạt động sản xuất không đúng mục đích sử dụng đất được cho thuê...

"Với phương châm “rộng cửa đón nhà đầu tư”, lãnh đạo huyện Mộ Đức luôn nêu cao tinh thần cầu thị, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, cởi mở, nhất là cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch theo hướng có lợi cho DN, nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi kêu gọi DN vào CCN sẽ có sự sàng lọc. Đó là lựa chọn các DN có năng lực thật sự để vào đầu tư hoạt động hiệu quả, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động và đóng góp ngân sách cho địa phương. Ưu tiên thu hút các DN trên các lĩnh vực không gây ra chất thải, nước thải nguy hại làm ô nhiễm môi trường", Phó Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức Võ Lâm nhấn mạnh.

Bài, ảnh: AN NHIÊN