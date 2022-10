Thưởng nóng cho tập thể, cá nhân tham gia truy bắt nhanh đối tượng nổ súng làm 2 người bị thương

(Baoquangngai.vn)- Chiều 14/10, lãnh đạo Công an tỉnh đã khen thưởng đột xuất và thưởng nóng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong công tác truy bắt đối tượng nổ súng làm 2 người bị thương tại xã Bình Thuận (Bình Sơn) vào sáng 13/10.

Lãnh đạo Công an tỉnh thưởng nóng 10 triệu đồng cho hai tập thể Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Bình Sơn.

Đại tá Trần Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thưởng nóng 10 triệu đồng cho 2 tập thể và trao giấy khen cho 2 tập thể, 7 cá nhân thuộc các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công xã Bình Thuận về tích xuất sắc trong truy bắt đối tượng nổ súng làm 2 người bị thương tại xã Bình Thuận.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

Trước đó, đối tượng Đặng Thanh Quí (1995), trú tại thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận, đón xe ô tô đến quán cafe Kim Băng thuộc thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, nổ súng khiến 2 người bị thương. Việc truy bắt nhanh đối tượng gây án đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, không gây hoang mang, lo lắng cho người dân tại địa phương.

Tin, ảnh: MINH CHÂU