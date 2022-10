Kịp thời khắc phục sự cố lưới điện trong mưa bão

(Báo Quảng Ngãi)- Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã chủ động triển khai phương án phòng, chống thiên tai, nhờ đó giảm thiệt hại lưới điện, nhanh chóng khắc phục sự cố, đảm bảo cấp điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Trong cơn bão số 4 vừa qua, nhờ chủ động triển khai phương án phòng, chống thiên tai, công tác khắc phục sự cố được điện lực các địa phương tiến hành khẩn trương, khôi phục cấp điện trở lại cho nhân dân chỉ trong thời gian ngắn. Bão số 4 đổ bộ vào đất liền đã gây ra nhiều sự cố cho lưới điện và mất điện trên diện rộng, trong đó có khu vực trung tâm các huyện Sơn Tịnh, Sơn Tây, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Minh Long; riêng 2 huyện Lý Sơn và Trà Bồng mất điện 100%. Theo thống kê, có 1.963/3.323 trạm biến áp (chiếm 59%) và 228.492/422.343 khách hàng (54%) bị mất điện.

Nhân viên điện lực kiểm tra an toàn điện ở TX.Đức Phổ. Sau khi rà soát, kiểm đếm, các điện lực trực thuộc đã báo cáo sự cố, phân tích nguyên nhân và đề xuất phương án khắc phục về Công ty Điện lực Quảng Ngãi (công ty). Các trường hợp sự cố mất điện xảy ra chủ yếu là do nền đất yếu làm ngã cột; cây ngoài hành lang tuyến ngã đổ vào đường dây gây phóng điện, đứt dây. Sau khi bão tan, công ty đã tập trung nguồn lực, vật tư thiết bị dự phòng, huy động thêm lực lượng của các đơn vị trong và ngoài ngành điện để khẩn trương tiếp cận hiện trường, xử lý, khắc phục và cấp điện trở lại phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Đến 12 giờ ngày 28/9 (khoảng 7 giờ sau khi bão số 4 tan), ngành điện đã khôi phục cấp điện trở lại cho khu vực trung tâm các huyện; đến 20 giờ cùng ngày đã khôi phục 99,16% số khách hàng và 98,2% số trạm biến áp bị mất điện; đến 19 giờ ngày 29/9 đã khôi phục cấp điện trở lại cho toàn bộ khách hàng. Riêng 2 trạm biến áp Sơn Ba 15 và 16 (34 khách hàng) do địa hình đồi núi khó tiếp cận, nên được khôi phục cấp điện vào ngày 30/9. Sau khi rà soát, kiểm đếm, các điện lực trực thuộc đã báo cáo sự cố, phân tích nguyên nhân và đề xuất phương án khắc phục về Công ty Điện lực Quảng Ngãi (công ty). Các trường hợp sự cố mất điện xảy ra chủ yếu là do nền đất yếu làm ngã cột; cây ngoài hành lang tuyến ngã đổ vào đường dây gây phóng điện, đứt dây. Sau khi bão tan, công ty đã tập trung nguồn lực, vật tư thiết bị dự phòng, huy động thêm lực lượng của các đơn vị trong và ngoài ngành điện để khẩn trương tiếp cận hiện trường, xử lý, khắc phục và cấp điện trở lại phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Đến 12 giờ ngày 28/9 (khoảng 7 giờ sau khi bão số 4 tan), ngành điện đã khôi phục cấp điện trở lại cho khu vực trung tâm các huyện; đến 20 giờ cùng ngày đã khôi phục 99,16% số khách hàng và 98,2% số trạm biến áp bị mất điện; đến 19 giờ ngày 29/9 đã khôi phục cấp điện trở lại cho toàn bộ khách hàng. Riêng 2 trạm biến áp Sơn Ba 15 và 16 (34 khách hàng) do địa hình đồi núi khó tiếp cận, nên được khôi phục cấp điện vào ngày 30/9.

Trong quá trình xử lý, khắc phục sự cố lưới điện sau bão, công ty nhận được sự hỗ trợ của chính quyền các địa phương và người dân, cùng tham gia rong tỉa cây xanh có nguy cơ ngã đổ vào lưới điện... Điển hình là Điện lực Trà Bồng, đã huy động toàn bộ lực lượng về các địa phương, cùng với sự hỗ trợ của hệ thống điều khiển tự động cảnh báo xác định vị trí xảy ra sự cố, triển khai biện pháp khắc phục. Điện lực Trà Bồng đã nhanh chóng cấp điện trở lại cho người dân; đồng thời rà soát các cột điện có nguy cơ bị nghiêng do nước lũ xói mòn, những cột ở vị trí đất nền yếu để có biện pháp gia cố. Theo đó, toàn huyện đã có hàng chục cột có nguy cơ bị ngã đổ được dựng lại, gia cố, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục. Ngoài ra, các vị trí cây xanh nằm ngoài phạm vi an toàn hành lang lưới điện nhưng có nguy cơ ngã đổ, cũng được các cán bộ ngành điện gặp gỡ, giải thích với người dân để đồng thuận việc rong tỉa, hạn chế sự cố xảy ra.

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi Phan Vũ Đông Quân cho biết, qua ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 4, ngành điện rút ra được bài học quan trọng. Đó là chủ động rà soát lại phương án phòng, chống thiên tai trước khi bão vào ở tất cả các khâu, từ cung ứng vật tư thiết bị dự phòng, phương tiện, hậu cần, nhân lực... Mỗi khâu, mỗi việc đều phải có cá nhân phụ trách cụ thể. Đặc biệt là, công tác phối hợp với chính quyền địa phương và người dân trong việc ra quân phát quang hành lang tuyến triệt để trước khi bão đến; hạn chế tối đa cây cối ngã đổ vào đường dây gây sự cố.

Bài, ảnh: THANH HUYỀN