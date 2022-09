TP.Quảng Ngãi chủ động ứng phó bão số 4

(Baoquangngai.vn)- Để chủ động ứng phó bão số 4 (bão Noru), các cơ quan, đơn vị, người dân tại TP.Quảng Ngãi đã triển khai các biện pháp cụ thể, cấp bách nhằm ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do bão gây ra.

Những ngày qua, các công nhân thuộc công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi đã tích cực triển khai thực hiện cắt tỉa, hạ độ cao cây xanh trên các tuyến phố nhất là đối với những cây có chiều cao không an toàn, vướng vào lưới điện. Phó Tổng giám đốc Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi, kiêm Giám đốc Xí nghiệp Cây xanh Hạ tầng Phạm Tấn Vũ cho biết, từ ngày 25/9, tất cả 135 công nhân thuộc Xí nghiệp Cây xanh Hạ tầng đã ra quân cắt tỉa, hạ độ cao đối với những cây cao, tán lá sum sê, có khả năng ngã đổ, ưu tiên các tuyến đường trung tâm, tuyến đường có lưu lượng giao thông qua lại đông. Để kịp thời ứng phó với cơn bão số 4, công ty đã bổ sung hơn 150 công nhân từ các bộ phận khác để hỗ trợ, đồng thời công nhân đã tăng ca trưa, ca tối để thực hiện chèn cây, cắt tỉa, hạ độ cao hơn 150 cây.

Công nhân Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi thực hiện cắt tỉa, hạ độ cao cây xanh tại các tuyến đường ở TP.Quảng Ngãi.

Người dân nuôi trồng thủy sản tại các xã ven biển đã chủ động thu hoạch thủy sản sớm, đồng thời gia cố bờ ao, rào lưới để hạn chế thất thoát tôm, cá, cua do thời tiết bất lợi gây ra. Chủ tịch UBND xã Tịnh Kỳ Nguyễn Hoài Thanh cho biết, xã Tịnh Kỳ đã tăng cường tuyên truyền đến người dân nuôi trồng thủy sản, đến thời điểm này cơ bản người nuôi đã thu hoạch sớm. Còn 4 hộ với 4.500m2 thả nuôi cá đối đã thực hiện các biện pháp rào lưới, chống tràn để cá không bơi ra ngoài. Đối với các lồng bè trên sông Bài Ca, địa phương đã vận động 7 chủ hộ nuôi thu hoạch sớm, đồng thời di dời phần còn lại vào các hồ đìa. Trên địa bàn xã Tịnh Kỳ có 369 tàu thuyền, trong đó 366 chiếc đã vào bờ neo đậu, còn 3 chiếc đang ở vùng biển của tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Phú Yên. Chính quyền xã đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng để liên lạc, tuyên truyền các tàu này tìm nơi neo trú an toàn...

Xã Tịnh An đã chủ động di dời, tuyên truyền đến người dân về cơn bão số 4 nhất là người dân ở tại các khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng do bão. Đơn cử như tại thôn An Phú và xóm Tân Lập với 350 hộ, 600 khẩu có nguy cơ bị ảnh hưởng lớn bởi thiên tai, trong đó có 45 trường hợp người già, neo đơn, tàn tật khẩn cấp cần di dời vào UBND xã. Ngoài ra, xã Tịnh An đã lên phương án di dời tập trung người dân đến những nơi tránh bão như UBND xã, nhà tránh lũ, nhà kiên cố… Đồng thời có phương án bố trí bộ phận trực tại điểm chốt chặn đường vào thôn An Phú để phòng trường hợp dân di chuyển ảnh hưởng đến tính mạng.

Bí thư Thành ủy Ngô Văn Trọng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp triển khai phòng chống cơn bão số 4 trên địa bàn TP.Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND xã Nghĩa An Phạm Thị Công cho biết, địa phương đã tăng cường thông tin lưu động đến 6 thôn trên địa bàn xã. Đối với ba thôn Tân An, Tân Mỹ, Tân Thạnh có 70 hộ với 177 khẩu sinh sống tại các nhà tạm bợ, không đảm bảo an toàn, địa phương có phương án di dời xen hộ, sơ tán đến các nhà dân kiên cố hơn. Tại xã Tịnh Hòa, theo thống kê, hai thôn Diêm Điền, Trung Vĩnh cần sơ tán xen ghép 127 hộ, còn ba thôn Hòa Thuận, Phú Mỹ, Xuân An cần di dời tập trung 68 hộ đến các trường học, điểm kiên cố.

Sáng 26/9, TP.Quảng Ngãi đã họp khẩn triển khai công tác phòng chống cơn bão số 4; qua đó triển khai hai trạm tiền phương ở xã Nghĩa Phú và xã Tịnh Khê nhằm ứng phó kịp thời, chủ động với cơn bão số 4. Phát biểu chỉ đạo cuộc họp triển khai công tác phòng chống cơn bão số 4, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng yêu cầu UBND thành phố và các ban ngành, địa phương xây dựng phương án phù hợp cho từng kịch bản cụ thể ứng phó với thiên tai, ưu tiên di dời người dân từ nhà không an toàn sang nhà an toàn. Từng thôn, xóm, xã phải nắm được số lượng cụ thể về người dân di dời, nhà dân tiếp nhận và các vị trí sơ tán. Đến 15 giờ ngày 27/9 không còn hộ dân nào ở lại nhà không an toàn. Trước 8 giờ ngày 27/9, tất cả các tàu thuyền phải neo đậu nơi an toàn. Các tình huống khẩn cấp như đau ốm, phụ nữ mang thai cần được hỗ trợ kịp thời. Nơi nào xảy ra người chết, thiệt hại cơ sở vật chất vì bão do chủ quan, người phụ trách địa bàn phải chịu trách nhiệm trước thành phố, thành ủy.

