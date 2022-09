Nhà vệ sinh trong trường học: Cần được quan tâm đúng mức

(Báo Quảng Ngãi)- Hiện nay, nhiều nhà vệ sinh (NVS) trong trường học được xây dựng không đúng quy chuẩn và chưa đảm bảo vệ sinh, gây bất tiện cho học sinh mỗi khi đi vệ sinh. Do đó, chính quyền các cấp và ngành giáo dục cần có giải pháp khắc phục tình trạng trên, nhằm xây dựng trường học sạch đẹp, thân thiện.

Nhiều tồn tại, bất cập

Em V.H, học sinh một trường THCS trên địa bàn TP.Quảng Ngãi, bày tỏ sự e ngại khi nhắc đến NVS trường học. Em nói thường nhịn đi vệ sinh, vì NVS có mùi hôi rất khó chịu. Còn chị B.N, có con học lớp 4 một trường tiểu học tại TP.Quảng Ngãi cho biết, trước khi bước vào năm học mới, tôi đã chủ động đưa con tới trường để cháu làm quen với lớp học và hướng dẫn cháu trong việc đi vệ sinh. Thế nhưng, tôi thật sự lo lắng khi con gái thường không đi vệ sinh, vì không chịu được mùi hôi ở NVS. “Năm nay, mỗi học sinh nộp hơn 100 nghìn đồng tiền vệ sinh phòng lớp học và NVS. Tôi mong nhà trường có giải pháp để giữ gìn vệ sinh sạch sẽ nơi học, cũng như khu vực NVS, nhằm đảm bảo sức khỏe cho các cháu”, chị B.N nói.

Nhà vệ sinh Trường Tiểu học Tịnh Sơn (Sơn Tịnh) được đầu tư xây dựng khang trang. Ảnh: ĐÌNH DIỆU

Ở bậc mầm non, phần lớn NVS xây dựng khép kín trong lớp học, đảm bảo thuận tiện cho giáo viên và cho trẻ. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên vẫn còn những trường, điểm trường mầm non có NVS nằm tách biệt với lớp học. Như Trường Mẫu giáo Trà Sơn (Trà Bồng) có 1 điểm trường chính và 9 điểm lẻ. Trong đó, điểm trường chính và 8 điểm lẻ của trường có NVS khép kín trong lớp học; riêng điểm lẻ thôn Sơn Bàng có NVS riêng biệt.