Minh Long: Thực tập phương án chữa cháy khu dân cư

(Baoquangngai.vn)- Chiều ngày 16/9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an huyện Minh Long, UBND xã Long Hiệp tổ chức thực tập phương án chữa cháy khu dân cư tại thôn 2, xã Long Hiệp, huyện Minh Long.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tham gia chữa cháy.

Tình huống giả định xảy ra cháy tại nhà nghỉ Thuý Bửu, thôn 2, xã Long Hiệp, huyện Minh Long; nguyên nhân cháy do chập điện. Thời điểm xảy ra cháy có 10 người là nhân viên và khách hàng đang có mặt trong nhà nghỉ. Lực lượng Công an, dân phòng xã, nhân viên nhà nghỉ, người dân xung quanh triển khai sơ tán người và tài sản bên trong cơ sở ra vị trí an toàn và chữa cháy ban đầu. Tuy nhiên, đám cháy giả định lan rộng ra các hộ xung quanh và có người bị mắc kẹt trong đám cháy.

Sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh đã điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, phối hợp lực lượng tại chỗ cứu người, chữa cháy, cứu tài sản.

Thông qua việc thực tập phương án diễn tập nhằm tuyên truyền, giáo dục và nâng cao ý thức của người dân về công tác PCCC, giúp cho lực lượng PCCC tại chỗ nắm vững các quy trình chữa cháy, thao tác sử dụng thành thạo các thiết bị chữa cháy tại chỗ để xử lý các tình huống khi có sự cố cháy xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do cháy, nổ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Tin, ảnh: TÀI ĐỨC