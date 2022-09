Lực lượng công an ứng trực 100% quân số, sẵn sàng ứng phó với bão số 4

(Baoquangngai.vn)- Với tinh thần chủ động, khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó cơn bão số 4, giảm thiểu đến mức thấp nhất hậu quả thiệt hại do bão gây ra, 100% cán bộ, chiến sĩ (CBCS) công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đang tất bật thực thi mệnh lệnh của cấp trên và thường trực tại đơn vị để ứng cứu người dân kịp thời.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, những ngày qua 100% CBCS các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thường trực tại đơn vị để phòng, chống bão theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng xuất quân hỗ trợ sơ tán người dân ra khỏi tầm nguy hiểm của bão lũ, triều cường, triển khai phương án cứu nạn - cứu hộ (CNCH) khi có tình huống xấu xảy ra.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh hỗ trợ người dân xã Bình Hải (Bình Sơn) di dời đến nơi an toàn.

Thượng tá Trần Thanh Tùng, Trưởng Công an huyện Bình Sơn cho biết, trong chiều 26/9 và ngày 27/9, Công an huyện đã phối hợp các lực lượng chức năng của huyện tuyên truyền, vận động nhân dân chằng, chống nhà cửa, di dời đến nơi an toàn. Tại các địa bàn xung yếu, lực lượng Công an đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống cơn bão số 4. Công an huyện cũng đã kiểm tra, chuẩn bị các phương tiện như xuồng máy, xe ô tô, máy phát điện, loa điện, nhà bạt - lều bạt, phao cứu sinh cùng nhiều vật dụng khác phục vụ phòng, chống bão lũ và CNCH.

Ngoài việc thường trực 100% CBCS xuyên suốt ngày đêm, Công an TP.Quảng Ngãi cũng đã chuẩn phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng thực thi nhiệm vụ CNCH khi có tình huống xảy ra. Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, không để các đối tượng lợi dụng tình hình bão lũ hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật.

Thượng tá Hồ Văn Thư, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết, để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ, Phòng đã chủ động phối hợp với công an các đơn vị, địa phương tổ chức kêu gọi tàu thuyền vào bờ an toàn và giúp đỡ người dân trú bão an toàn. Từ 22 giờ 27/9, phòng chốt chặn dừng không cho các phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng theo chỉ đảo của Bộ Công an. Phòng quyết tâm bảo đảm bảo toàn cho người dân và phương tiện tham gia giao thông.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC &CNCH kiểm tra phương tiện sẵn sàng ứng cứu người dân vùng nguy hiểm.

Thượng tá Huỳnh Thanh Hải, Phó Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh cho biết, để chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ sau bão, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH sẵn sàng, tập trung ứng phó với bão số 4. Phòng đã rà soát phương tiện, thường trực 100% quân số sẵn sàng chữa cháy, CNCH, hỗ trợ nhân dân ứng phó, khắc phục mưa, bão, lũ.

Để chủ động ứng phó với bão số 4, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương toàn tỉnh tăng cường lực lượng về địa bàn cơ sở nắm tình hình, tham mưu, phối hợp thực hiện các công việc theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Lực lượng công an cơ sở chủ động nắm chắc tình hình, xác định khu vực trọng điểm ven biển, ven sông, suối, khu vực có nguy cơ sạt lở, khu vực thấp trũng… để nắm hộ, nắm người và triển khai di dời người dân đến nơi tránh trú an toàn.

Công an tỉnh cũng thành lập đoàn công tác xuống các địa bàn có nguy cơ bão đổ bổ vào để chỉ đạo lực lượng công an cơ sở di dời người dân trong vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn. “Với tinh thần chủ động, lực lượng công an các địa phương trong tỉnh đã triển khai phương án ứng phó bão số 4 theo phương châm “4 tại chỗ”. Qua đó huy động lực lượng, phương tiện tham gia giúp dân phòng, tránh bão, duy trì lực lượng xung kích sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản”, Đại tá Lê Xuân Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết.

Bài, ảnh: BS