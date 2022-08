Nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy cho người dân

(Báo Quảng Ngãi)- Các vụ cháy nổ, hỏa hoạn xảy ra để lại hậu quả nặng nề về tính mạng con người và tài sản. Để đề phòng cháy, nổ, thì việc quan trọng nhất là phải nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cho người dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 11 vụ cháy, làm 1 người bị chết, thiệt hại tài sản ước tính hơn 7,4 tỷ đồng. Trong đó, có 8/11 vụ cháy do chập điện. Cũng trong thời gian này, qua kiểm tra an toàn về PCCC, lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) đã xử lý vi phạm hành chính 31 trường hợp; đồng thời nhắc nhở các cơ sở khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác đảm bảo an toàn về PCCC và CNCH tại cơ sở.

Công an xã Phổ An phối hợp Công an TX.Đức Phổ hướng dẫn đoàn viên, thanh niên các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: PV Theo Thượng tá Huỳnh Thanh Hải - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh), để hạn chế việc xảy ra cháy, nổ, hỏa hoạn, phòng đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn đảm bảo an toàn PCCC, để mỗi người dân, doanh nghiệp nâng cao ý thức, chủ động phòng ngừa, nhằm tự bảo vệ tính mạng, tài sản của mình. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn trên các phương tiện thông tin đại chúng; củng cố và nhân rộng mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH...

Ngoài ra, Công an tỉnh mở 10 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở cho gần 550 người; mở 16 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở, với 1.433 người tham gia. Đồng thời, tuyên truyền, vận động hơn 5.200 lượt cá nhân cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114”...

Bên cạnh đó, lực lượng công an các địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện cho lực lượng PCCC cơ sở về những kiến thức pháp luật cần thiết; kỹ năng thoát nạn, CNCH, chữa cháy để huy động sức mạnh toàn dân tham gia PCCC. Điển hình như Công an xã Phổ Nhơn (TX.Đức Phổ) phối hợp với Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và diễn tập chữa cháy cho hơn 80 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã.

Tại buổi tuyên truyền, các đơn vị đã truyền đạt nội dung cơ bản của công tác PCCC và CNCH; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên trực tiếp thao tác, sử dụng bình PCCC để xử lý một số tình huống cháy xảy ra; hướng dẫn cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114”. Công an huyện Sơn Tịnh thì thành lập Tổ tuyên truyền lưu động, tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng hình thức phát tờ rơi về công tác PCCC nhà ở kết hợp kinh doanh trên địa bàn xã Tịnh Trà. Thông qua việc phát tờ rơi, tuyên truyền công tác PCCC nhà ở kết hợp kinh doanh đã cung cấp cho người dân những kiến thức, kỹ năng PCCC, thoát nạn; đồng thời tự trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ để hạn chế cháy và thiệt hại do cháy gây ra.

Trong khi đó, Công an phường Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi) tham mưu UBND phường tổ chức xây dựng và ra mắt mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy” tại tổ dân phố 5. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiến thức và kỹ năng về PCCC và CNCH của chủ hộ gia đình; tạo sự lan tỏa, chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về PCCC và CNCH đến cơ quan, hội, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Mục tiêu của mô hình là mỗi hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phường phải có ít nhất 1 bình chữa cháy, để xử lý kịp thời các tình huống cháy nổ xảy ra.

SÔNG THƯƠNG