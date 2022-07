Những nữ công an xã bám cơ sở

(Báo Quảng Ngãi)- Việc tăng cường công an chính quy về cơ sở, nhất là nữ công an, đã để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng nhân dân.

Ở xã Nghĩa Thương (Tư Nghĩa), Đại úy Đào Thị Kim Hằng - Phó Trưởng Công an xã đã trở thành người thân của người dân nơi đây. Đại úy Hằng nguyên là "lính hình sự" của Công an huyện Tư Nghĩa. Dù là nữ, nhưng với tinh thần xung kích, tình nguyện, Đại úy Hằng đã đăng ký về xã Nghĩa Thương công tác để thử sức ở môi trường mới.

Đối với Đại úy Hằng, khi được cấp trên tin tưởng bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng Công an xã Nghĩa Thương, chị xác định đây là cơ hội tốt để rèn luyện, trưởng thành, nhất là được gần dân, hiểu dân và làm nhiều việc có ích cho dân. Vì vậy, sau khi tiếp cận địa bàn, Đại úy Hằng đã cùng lực lượng công an xã tiến hành khảo sát, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu Đảng ủy, UBND xã xây dựng các nghị quyết, kế hoạch về bảo đảm an ninh trật tự và huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác này.

Công an xã Bình Tân Phú (Bình Sơn) trò chuyện với người dân để nắm bắt tình hình ở cơ sở. Bà Nguyễn Thị Trương, ở thôn Điện An 1, xã Nghĩa Thương cho biết, Đại úy Hằng luôn phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, nhiệt tình, năng động công tác. "Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, Đại úy Hằng cùng Công an xã căng mình phòng, chống dịch. Đặc biệt, Đại úy Hằng luôn gần dân, tận tình hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định, không để người dân đi lại nhiều lần. Chứng kiến sự nhiệt tâm của Đại úy Hằng, chúng tôi rất hài lòng", bà Trương cho hay. Bà Nguyễn Thị Trương, ở thôn Điện An 1, xã Nghĩa Thương cho biết, Đại úy Hằng luôn phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, nhiệt tình, năng động công tác. "Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, Đại úy Hằng cùng Công an xã căng mình phòng, chống dịch. Đặc biệt, Đại úy Hằng luôn gần dân, tận tình hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định, không để người dân đi lại nhiều lần. Chứng kiến sự nhiệt tâm của Đại úy Hằng, chúng tôi rất hài lòng", bà Trương cho hay.

Còn Trung úy Võ Thị Thu Hiếu - Cán bộ Công an xã Bình Tân Phú (Bình Sơn), khi được phân công về cơ sở đã nhanh chóng tiếp cận công việc và địa bàn phụ trách. Trung úy Hiếu không ngừng nghiên cứu tài liệu, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao năng lực công tác; tích cực tham mưu cho Trưởng Công an xã thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trung úy Hiếu bày tỏ, bản thân tôi luôn nỗ lực, phát huy những gì đã học được, ra sức nghiên cứu, tìm tòi các tài liệu để quá trình công tác ngày càng tốt hơn.

Theo Trung tá Nguyễn Thị Thu Hiền - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh, qua phong trào thi đua "Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững", các cán bộ, chiến sĩ nữ trong lực lượng công an đã có mặt trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Các chị luôn đặt ra cho mình mục tiêu phấn đấu làm theo lời Bác dạy, dám nghĩ, dám làm, chủ động, kiên quyết khôn khéo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những nữ công an được tăng cường về xã đều được đào tạo chính quy, có năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác được giao. "Hiện toàn tỉnh có 67 cán bộ nữ công an không quản ngại khó khăn nhận nhiệm vụ tại 57 xã, phường, thị trấn, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Việc các chị gần dân, nắm chắc tình hình, đã phục vụ nhân dân tốt hơn, góp phần xây dựng thế trận an ninh vững chắc", Trung tá Hiền nhấn mạnh.

Dẫu còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng mỗi cán bộ, chiến sĩ nữ công an xã vẫn đang ngày đêm nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Lời thề “sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Đảng, Tổ quốc và nhân dân cần đến” của những nữ công an xã đã thể hiện tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, góp phần viết tiếp truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân.

Bài, ảnh: THÀNH SỰ