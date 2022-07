BSR được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng C

(Baoquangngai.vn)- Tin từ Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cho biết, Cục An toàn Lao động (thuộc Bộ LĐTB&XH) vừa cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng C (có thể đào tạo an toàn được cho tất cả các nhóm) cho BSR.

Phạm vi huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đối với nhóm 3 quy định tại Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/8/2020 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH, gồm:

Các công việc thuộc mục 1 quy định tại danh mục Thông tư đối với các danh mục máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động: nồi hơi, nồi gia nhiệt dầu, hệ thống đường ống dẫn hơi nước, nước nóng; hệ thống lạnh; bình chịu áp lực; các loại chai, bồn, bể, thùng dùng để chứa, chuyên chở các loại khí, chất lỏng chất rắn; hệ thống cung cấp, điều chế, nạp các loại khí; hệ thống đường ống dẫn các loại khí; cần trục, cẩu trục, xe nâng, thang máy, máy vận thăng, pa lăng, tời; hệ giàn giáo, đà giáo, cột chống chịu lực.

Các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc mục 2, 4, 5 (trừ máy in công nghiệp), 6 (trừ công việc luyện quặng, luyện cốc, ở khu vực lò quay sản xuất xi măng), 7, 8, 9, 11 (được làm điều tra quy hoạch rừng, khảo sát địa chất, địa hình; chế tạo, sử dụng, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình, thiết bị trong các sản phẩm của dầu khí trên đất liền), 12, 13, 14, 15, 16 (trừ trực tiếp vận hành tàu hỏa, tàu điện), 17, 18, 21, 25, 27, 28, 29 (trừ kiểm soát không lưu), 32 qui định tại danh mục của Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH.

Giấy chứng nhận có thời hạn 5 năm, đến ngày 15/7/2027.

PV