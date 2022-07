Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai: Nhu cầu nhiều, nguồn lực ít

(Báo Quảng Ngãi)- Nguồn lực đầu tư chưa đảm bảo, phê duyệt kế hoạch chậm, định mức hỗ trợ cho người dân còn thấp... khiến việc triển khai thực hiện công tác bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu.

An cư sau sắp xếp

Thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai đặc biệt khó khăn; biên giới, hải đảo; vùng di cư tự do và khu rừng đặc dụng, giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020, từ năm 2019 - 2021, trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện 10 dự án bố trí, sắp xếp dân cư với quy mô 166 hộ trong vùng thiên tai, tổng kinh phí trên 2,2 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Theo đánh giá của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh (Sở NN&PTNT), các dự án bố trí, sắp xếp dân cư xen ghép và tái định cư (TĐC) tập trung đã và đang phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần ổn định đời sống và phát triển sản xuất cho người dân các xã Nghĩa Sơn (Tư Nghĩa); Hành Tín Tây, Hành Tín Đông, Hành Nhân (Nghĩa Hành); Tịnh Trà (Sơn Tịnh); Long Mai (Minh Long)...

Người dân vùng sạt lở ở trung tâm xã Ba Giang (Ba Tơ) được bố trí, sắp xếp tại chỗ, nhằm ổn định cuộc sống.

Tại xã Long Mai, từ cuối năm 2020 đến nay, 11 hộ dân ở thôn Mai Lãnh Hữu không còn bất an mỗi khi có mưa to, bão lớn. Nhờ nguồn kinh phí 220 triệu đồng của Chương trình bố trí dân cư năm 2020 theo Quyết định số 1460/QĐ-UBND của UBND tỉnh, chính quyền địa phương tổ chức bố trí dân cư xen ghép cho 11 hộ, với 40 khẩu bị ảnh hưởng bởi sạt lở núi đến nơi an toàn. Ông Đinh Văn Hiếu, thôn Mai Lãnh Hữu chia sẻ, gia đình tôi được Nhà nước hỗ trợ 20 triệu đồng để di dời đến khu Đồng Tranh, đảm bảo an toàn, không còn lo chuyện núi lở nữa.