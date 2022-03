Công an tỉnh: Đổi mới để phục vụ nhân dân tốt hơn

(Báo Quảng Ngãi)- Công an tỉnh đã đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nhất là thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi, minh bạch, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

Anh Trần Tiến Quang, ở xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh) vui mừng khi được nhận căn cước công dân (CCCD). Tháng 10/2021, anh Quang đăng ký làm thủ tục cấp CCCD. Thông qua địa chỉ Zalo của Công an xã Tịnh Hà, anh Quang nhận được tin nhắn báo lịch hẹn làm thủ tục tại trụ sở công an xã. Cán bộ Công an huyện Sơn Tịnh nhanh chóng kiểm tra và tiến hành làm thủ tục cấp CCCD cho anh Quang chỉ trong 10 phút. “Việc đăng ký số thứ tự qua Zalo quá tiện lợi, vừa đỡ được thời gian đi bốc số, vừa không phải chờ đợi lâu, tiện cho mình sắp xếp công việc", anh Quang chia sẻ.

Công an thị trấn Trà Xuân (Trà Bồng) đến nhà làm căn cước công dân cho người dân. Công an các địa phương trong tỉnh cũng đã ứng dụng Zalo để thực hiện tư vấn, hướng dẫn, đặt lịch giải quyết TTHC và tương tác với tổ chức, công dân. Đến nay, việc xây dựng, triển khai Zalo trong tương tác với cơ quan, tổ chức, nhân dân được nhân rộng thực hiện trong lực lượng công an tỉnh, công an các huyện, thị xã, thành phố và công an xã. Người dân chỉ cần chọn thông tin muốn tìm hiểu, trang Zalo sẽ tự động trả về kết quả tương ứng. Các thông tin được lực lượng công an cung cấp đầy đủ, chi tiết và cụ thể như việc triển khai tăng ca cấp CCCD lưu động, lịch cấp căn cước, thời gian, địa điểm, hồ sơ cấp CCCD...

Đặc biệt, trên Trang thông tin dịch vụ công Công an tỉnh tại địa chỉ http://cchc.congan.quangngai.gov.vn đã xây dựng, cập nhật hơn 130.762 kết quả giải quyết TTHC trên lĩnh vực an ninh trật tự, phục vụ người dân chủ động, thuận tiện trong việc theo dõi, kiểm tra kết quả giải quyết TTHC.

Thi đua đổi mới, sáng tạo

Với sự nỗ lực thực hiện nhiệm vụ CCHC của lực lượng công an toàn tỉnh, kết quả chỉ số CCHC năm 2021 của Công an tỉnh Quảng Ngãi được xếp hạng Tốt, xếp vị trí 13/63 công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đảng ủy Công an tỉnh xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Những năm qua, Công an tỉnh duy trì phát động phong trào thi đua, lao động sáng tạo, sáng kiến, tổ chức các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật trong lực lượng Công an tỉnh. Trong 2 năm (2019 - 2020), thông qua Cuộc thi “Sáng tạo công nghệ thông tin” đã ứng dụng 9 phần mềm công nghệ thông tin vào công tác công an; 7 phần mềm, giải pháp quản lý được công nhận sáng kiến. Những sản phẩm công nghệ thông tin do cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, áp dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác công an, góp phần tăng cường số hóa giấy tờ, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng; giảm chi phí văn phòng phẩm và chi phí không chính thức, tạo đột phá trong cải cách TTHC.

Năm 2021, Công an tỉnh đã triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ 3 đối với TTHC lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu và đăng ký ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên Cổng dịch vụ công - Hệ thống thông tin điện tử một cửa tỉnh Quảng Ngãi và lĩnh vực đăng ký cư trú trên Cổng dịch vụ công quản lý cư trú. Đến nay, 11,8% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của lực lượng Công an tỉnh được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Ngoài ra, các TTHC được công khai, minh bạch trên Trang thông tin dịch vụ công Công an tỉnh, liên kết với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; cung cấp địa chỉ các đơn vị công an có thẩm quyền giải quyết TTHC qua Google map, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức tìm hiểu.

Công an tỉnh đã tham gia kết nối trục liên thông văn bản với UBND tỉnh và các sở, ngành. Đầu tư hạ tầng, kết nối mạng nội bộ cho các phòng thuộc Công an tỉnh, công an các huyện, thị xã, thành phố; sử dụng phần mềm “Quản lý văn bản và điều hành công việc” và sử dụng hộp thư điện tử để trao đổi công việc; đã số hóa và quản lý trên phần mềm 100% hồ sơ đảng viên, thi đua, khen thưởng; tạp chí nghiệp vụ, văn bản đến - đi.

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC trên tinh thần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, góp phần số hóa nền hành chính công; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về CCHC, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bài, ảnh: Thành Sự