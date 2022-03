Còn đó nỗi lo tai nạn giao thông

(Báo Quảng Ngãi)- Hằng năm, ngành chức năng của tỉnh và các địa phương đều tổ chức đợt ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phát động Năm an toàn giao thông (ATGT). Trong các đợt phát động, luôn tuyên truyền khẩu hiệu “Tính mạng con người là trên hết”, đồng thời thể hiện quyết tâm giảm tối thiểu 5 - 10% số vụ, số người bị thương và số người chết do tai nạn giao thông (TNGT) gây ra. Đi kèm với đó là các đơn vị liên quan ký cam kết đảm bảo trật tự ATGT.

Xe khách tông chết một người đi bộ (Baoquangngai.vn)- Khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 18/2, tại đường tránh TX.Đức Phổ, đoạn qua tổ dân phố 3, phường Phổ Minh, TX.Đức Phổ đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 1 người chết tại chỗ.

Từ những lần phát động, công tác triển khai thực thi nhiệm vụ được các đơn vị thực hiện một cách quyết liệt với tinh thần vì những cung đường an toàn. Nhờ vậy, nhiều năm qua trên địa bàn tỉnh ta không xảy ra những vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Đây là điều rất đáng ghi nhận của lực lượng thực thi pháp luật, cũng như ý thức của mỗi người dân khi tham gia giao thông. Tuy vậy, nhìn nhận một cách thực tế và qua các báo cáo của Ban ATGT tỉnh về tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua thì vẫn còn nhiều nỗi lo.

Đơn cử như năm 2021, một năm dịch Covid-19 hoành hành, nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội, nên lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường giảm hơn một nửa so với trước đây. Thế nhưng, kết thúc năm 2021, toàn tỉnh xảy ra đến 215 vụ TNGT, làm 111 người chết và 182 người bị thương. Đối với 2 tháng đầu năm 2022, dù công tác đảm bảo trật tự ATGT được thực hiện quyết liệt, song toàn tỉnh vẫn xảy ra 31 vụ TNGT, làm 26 người chết và 16 người bị thương. Riêng trong tháng 2/2022 xảy ra 17 vụ, làm 13 người chết, trong đó 9 ngày nghỉ Tết xảy ra 4 vụ làm 4 người chết.

Tai nạn giao thông trên cả nước mỗi năm đã cướp đi hàng nghìn sinh mạng, đẩy nhiều gia đình lâm vào cảnh con mất cha, vợ mất chồng. Thậm chí, nhiều vụ cả gia đình không một ai trở về nhà sau chuyến đi định mệnh. Hình ảnh những mái đầu bạc khóc ngất lịm bên con, bên cháu, hay những mảnh đời tật nguyền do TNGT gây ra không thôi ám ảnh. Chúng ta đã triển khai nhiều giải pháp, đã tăng các mức xử phạt và ra quân rầm rộ, nhưng tình hình TNGT vẫn rất phức tạp.

Trong các báo cáo của cơ quan chức năng về tình hình trật tự ATGT ở phần nguyên nhân TNGT, ngoài yếu tố khách quan, thì có nhiều nguyên nhân được chỉ ra từ ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, thực tế cho thấy nhiều vụ TNGT xảy ra có phần nguyên nhân từ chính sự bỏ ngỏ, thiếu quan tâm đầu tư trên các tuyến đường. Đó là những tuyến đường hư hỏng, ổ voi, ổ gà, nhưng chưa kịp sửa chữa; những đoàn xe quá tải, quá khổ chạy bạt mạng, nhưng cơ quan chức năng chưa xử lý dứt điểm; nhiều điểm đen mất ATGT được chỉ ra, nhưng chậm khắc phục…

Tai nạn giao thông luôn để lại những nỗi đau và hệ lụy lớn cho xã hội. Chúng ta ra sức kiềm chế, ra sức ngăn chặn, nhưng hiệu quả chưa như mong đợi. Để hạn chế tối đa TNGT xảy ra, cơ quan quản lý cần nhận thấy trách nhiệm của mình cao hơn nữa từ việc ban hành văn bản đến áp dụng vào thực tiễn. Đối với mỗi cá nhân, cuộc sống luôn có những rủi ro không thể dự đoán trước, thế nên mỗi người cần nêu cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT, coi trọng sự an toàn tính mạng của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Lê Đức