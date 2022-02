Tăng cường kiểm tra, đề phòng cháy, nổ xe khách

(Báo Quảng Ngãi)- Sau Tết, nhu cầu vận tải hành khách tăng cao. Để đảm bảo an toàn cho hành khách và phương tiện, các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra, đề phòng cháy, nổ xe khách.

Qua kiểm tra của Thanh tra giao thông tỉnh đối với xe khách Phương Trang, biển kiểm soát 51B-309.17, chạy tuyến Quảng Ngãi - TP.Hồ Chí Minh cho thấy, trên xe chỉ trang bị 1 bình chữa cháy. Tài xế Tạ Ngọc Hiến, lái xe khách Phương Trang, giãi bày, do xe thiết kế một chỗ để bình chữa cháy nên chúng tôi trang bị 1 bình trong xe. Ông Nguyễn Minh Trinh - Đội trưởng, Thanh tra Giao thông tỉnh cho biết, theo Nghị định 136 của Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) thì xe trên 30 chỗ phải bố trí 1 bình chữa cháy nhỏ dưới 4kg và 2 bình chữa cháy từ 4 - 6kg.

Thanh tra giao thông tỉnh kiểm tra an toàn cháy, nổ trên xe khách trước khi xuất bến. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ cháy liên quan đến các phương tiện giao thông. Hiện nay, đa số xe khách, xe du lịch đều lắp thêm các thiết bị điện ngoài thiết kế của xe để phục vụ nhu cầu giải trí. Một số xe còn lắp thêm bảng chữ điện tử, đèn LED khá bắt mắt đề tuyến chạy, tên nhà xe. Những thiết bị phát sinh này tuy hữu ích với người sử dụng nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ chập, cháy hệ thống điện và gây quá tải hệ thống điện. Mặc dù biết rõ nguy hiểm, nhưng nhiều chủ xe vẫn cố tình vi phạm. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ cháy liên quan đến các phương tiện giao thông. Hiện nay, đa số xe khách, xe du lịch đều lắp thêm các thiết bị điện ngoài thiết kế của xe để phục vụ nhu cầu giải trí. Một số xe còn lắp thêm bảng chữ điện tử, đèn LED khá bắt mắt đề tuyến chạy, tên nhà xe. Những thiết bị phát sinh này tuy hữu ích với người sử dụng nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ chập, cháy hệ thống điện và gây quá tải hệ thống điện. Mặc dù biết rõ nguy hiểm, nhưng nhiều chủ xe vẫn cố tình vi phạm.

Để đảm bảo an toàn trên các phương tiện, thanh tra giao thông tỉnh thường xuyên kiểm tra, yêu cầu các nhà xe phải bố trí đầy đủ bình cứu hỏa, các phương tiện chữa cháy trên xe; kiên quyết không cho xuất bến các xe không đảm bảo an toàn. Theo ông Nguyễn Minh Trinh, tất cả các phương tiện khi tham gia dịch vụ vận chuyển hành khách đều phải bảo đảm quy định về an toàn phòng, chống cháy nổ, có bình cứu hỏa, búa cứu hộ... Cơ quan chức năng thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra định kỳ, đột xuất về việc bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ đối với các xe khách. Tuy nhiên, hiện nay thanh tra giao thông vẫn chưa có thẩm quyền xử phạt vi phạm an toàn PCCC đối với phương tiện vận tải, ngoại trừ có sự tham gia của lực lượng liên ngành.

Thực tế cho thấy, nhiều nhà xe hiện nay không đón khách tại bến bãi, mà đón khách tại khu dân cư, tại điểm hẹn trên đường... gây khó khăn cho cơ quan chức năng kiểm tra an toàn PCCC. Nhiều nhà xe nhận chở hàng hóa dễ cháy, xe máy để trong cốp xe ô tô, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Để ngăn ngừa cháy, nổ trên các phương tiện vận tải, các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với các nhà xe về trang bị thiết bị PCCC. Ngoài ra, chủ phương tiện cần thường xuyên bảo dưỡng và phát hiện sớm những bất thường của xe, trang bị đầy đủ các bình chữa cháy để kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố. Không lắp đặt thêm thiết bị điện, phụ kiện không đúng thiết kế của nhà sản xuất. Kiên quyết không vận chuyển những hàng hóa có nguy cơ cháy, nổ cao, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của chủ xe và hành khách trên mỗi chuyến đi.

Bài, ảnh: Thành Sự