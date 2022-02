Quảng Ngãi: 4 ngư dân Lý Sơn mất tích đã được cứu vớt

(Baoquangngai.vn)- Trưa 23/2, thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, tàu Cảnh sát biển CSB 4032 đã tiếp cận và cứu được 4 ngư dân bị mất tích.

Trước đó, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 23/2, tàu CSB 4032- Hải đội 212, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đang trực sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm cứu nạn ở khu vực đảo Lý Sơn nhận được thông tin tàu cá QNg 96237 TS do ông Hàn Minh Trọng (SN 1973), trú An Hải, Lý Sơn) làm chủ, bị nạn ở khu vực phía nam, cách đảo Lý Sơn 5 hải lý. Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 9 thuyền viên do ông Mai Văn Lý (SN 1977), quê An Hải, Lý Sơn làm thuyền trưởng.

Toàn bộ 9 ngư dân Lý Sơn đã được cứu vớt.

Trong điều kiện gió cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 4-5m, công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Đến 7 giờ cùng ngày, tàu CSB 4032 đã tiếp cận được khu vực tàu cá bị nạn. Lúc này, tàu cá QNg 96237 TS bị chìm, các ngư dân phải trôi nổi trên biển.

Trong số 9 ngư dân gặp nạn, có 5 ngư dân đã được tàu cá QNg 96093 TS của ngư dân Nguyễn Chí Thạnh (SN 1984) ở An Hải, Lý Sơn cứu vớt và bàn giao cho tàu Cảnh sát biển.

Khoảng 10 giờ 30 phút cùng cùng ngày, tàu CSB 4032 đã tiếp cận được 4 ngư dân mất tích trước đó và đưa lên tàu, tổ chức sơ cấp cứu. Hiện sức khỏe 9 ngư dân đều ổn định.

HỮU DANH