Đức Phổ: Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo công an một số xã, phường

(Baoquangngai.vn)- Thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, ngày 31/10, lãnh đạo Công an TX.Đức Phổ đã chủ trì công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ tại Công an xã Phổ Nhơn, phường Phổ Văn và phường Phổ Hòa.

Giám đốc Công an tỉnh có quyết định điều động Trung tá Đào Văn Minh - Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an TX.Đức Phổ đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an xã Phổ Nhơn; Đại úy Nguyễn Hữu Đạt - Phó Trưởng Công an xã Phổ Nhơn đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an phường Phổ Văn; Thượng úy Phạm Trung Tiển - Phó Trưởng Công an xã Phổ Châu đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an phường Phổ Hòa.

Trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Trưởng Công an xã Phổ Nhơn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố các quyết định, lãnh đạo Công an TX.Đức Phổ đề nghị các đồng chí được điều động đợt này sớm ổn định tổ chức, kiện toàn, phân công lĩnh vực, địa bàn phụ trách và tiếp tục phát huy thành tích, kết quả đạt được; đoàn kết nội bộ, tham mưu, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác công an bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Lãnh đạo Công an TX.Đức Phổ cũng đề nghị Đảng ủy, UBND các xã, phường tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để công an các xã, phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

TRUNG TẨN