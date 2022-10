Thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị ở Bình Sơn:

(Báo Quảng Ngãi)- Tiếp nối thành quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy đảng ở huyện Bình Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 (Kết luận 01) với nhiều nội dung, cách làm ý nghĩa, thiết thực. Qua đó, góp phần lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện.

Những tấm gương vì cộng đồng

Tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận 01 và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác năm 2022 của huyện Bình Sơn, Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Bình An Nguyễn Đức Long (62 tuổi) là một trong 6 cá nhân được biểu dương. Tại hội nghị, ông Long đã kể câu chuyện làm thiện nguyện của bản thân, những trăn trở về từng mảnh đời khốn khó chưa được giúp đỡ hay niềm vui khi kết nối được với nhà hảo tâm mang những phần quà nhỏ đến với người nghèo... làm nhiều người xúc động lẫn khâm phục. Bởi lẽ, ở cái tuổi ngoài 60, nhiều người chọn cuộc sống an nhàn, vui cùng con cháu, nhưng ông lại dành thời gian, công sức làm từ thiện.

Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Bình An (Bình Sơn) Nguyễn Đức Long (bên trái) thăm hỏi người dân ở địa phương. Ông Long sở hữu 8ha đất trồng cao su, lại có lương hưu, nên ông có thể sống nhàn nhã. Thế nhưng, như ông tâm sự, xã hội còn quá nhiều người nghèo khó, nhà không đủ che nắng che mưa, trẻ em thiếu thốn đủ thứ... Ở nơi ông Long sống, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số còn vất vả. Vì vậy, từ ngày về hưu, ông tâm niệm phải đi làm từ thiện. "Tôi không tiền cho người nghèo, nhưng có công, có tấm lòng, có mối quan hệ với các nhà hảo tâm, nên tôi có thể làm cầu nối để giúp nhiều người”, ông Long chia sẻ. Ông Long sở hữu 8ha đất trồng cao su, lại có lương hưu, nên ông có thể sống nhàn nhã. Thế nhưng, như ông tâm sự, xã hội còn quá nhiều người nghèo khó, nhà không đủ che nắng che mưa, trẻ em thiếu thốn đủ thứ... Ở nơi ông Long sống, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số còn vất vả. Vì vậy, từ ngày về hưu, ông tâm niệm phải đi làm từ thiện. "Tôi không tiền cho người nghèo, nhưng có công, có tấm lòng, có mối quan hệ với các nhà hảo tâm, nên tôi có thể làm cầu nối để giúp nhiều người”, ông Long chia sẻ.

Trong 3 năm qua, ông Long đã vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước gần 3 tỷ đồng, để làm mới, sửa chữa nhà cho hội viên TNXP; đào 2 giếng nước cho người dân thôn Thọ An, xã Bình An. Đồng thời, hỗ trợ đồ dùng học tập cho học sinh nghèo ở địa phương; giúp đỡ hội viên và người dân gặp khó khăn do thiên tai và dịch bệnh. Ông Long còn trực tiếp phát cơm cho bệnh nhân nghèo ở các Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh...

Cùng với ông Long, nhiều cá nhân ở huyện Bình Sơn đã có những việc làm ý nghĩa, nhân văn tại thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường đã góp phần lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” trong cộng đồng. Điển hình như ông Thới Luận (59 tuổi), ở thôn Mỹ Long Tây, xã Bình Minh. Năm 2021, hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ nhu yếu phẩm cho người dân TP.Hồ Chí Minh, ông Luận đã ủng hộ 230 con gà, với giá trị gần 50 triệu đồng. Đối với nông dân, số tiền trên rất lớn, nhưng vì đồng bào miền Nam, ông Luận sẵn sàng ủng hộ. “Thời điểm đó, người dân các tỉnh, thành phố phía nam khó khăn quá. Khi địa phương kêu gọi, tôi sẵn sàng ủng hộ ngay vì gà mình nuôi, có tính lời lãi gì đâu”, ông Luận cho biết. Hiện nay, trang trại gà của ông Luận đã phát triển lên 14 nghìn con, mỗi năm trừ chi phí, ông còn lãi khoảng 200 triệu đồng.

Nhiều mô hình ý nghĩa

Thực hiện Kết luận 01, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Bình Sơn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tiếp tục duy trì, phát triển và lan tỏa nhiều mô hình, nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa. Cụ thể như, chào cờ, hát Quốc ca, sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ 2 tuần đầu mỗi tháng và thực hiện truyền thanh trực tiếp trên toàn huyện; triển khai mô hình bữa sáng yêu thương, hũ gạo tiết kiệm, con heo đất, thu gom phế liệu, quầy hàng không đồng...

Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện mô hình “Tiết kiệm làm theo lời Bác hỗ trợ hộ nghèo”, nhằm đóng góp kinh phí hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng thuộc hộ nghèo, gia đình khó khăn, già yếu, ốm đau, học sinh nghèo vượt khó học giỏi, hỗ trợ quỹ khuyến học tại địa phương. Xây dựng mô hình “Hòm thư học tập và làm theo lời Bác” tại 21 điểm trên địa bàn huyện, để lắng nghe ý kiến góp ý, phản ánh của người dân trong quá trình giải quyết công việc tại địa phương, đơn vị. Qua đó, tăng cường ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức. Đến nay, các cơ quan đã tiếp nhận 13 thư góp ý của người dân và chỉ đạo các xã, các cơ quan liên quan thực hiện giải quyết với các nội dung như: Tình hình lấn chiếm lề đường, cản trở giao thông; thái độ giao tiếp, ứng xử của công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; vấn đề ô nhiễm môi trường...

Mô hình chăn nuôi gà của ông Thới Luận, ở thôn Mỹ Long Tây, xã Bình Minh (Bình Sơn) đạt hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, một số mô hình như: “Gần dân, sát việc”; “4 đúng, 4 phải, 3 sát”; vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới, tiết kiệm trong tổ chức ma chay, hiếu, hỉ; mỗi đảng viên vận động 2 hộ dân đi dự sinh hoạt khu dân cư, tổ dân phố; vận động ít nhất một hộ dân không đổ rác thải, nước bẩn gây ô nhiễm môi trường; tham gia giải thích cho người dân hiểu rõ đường lối, chủ trương của Đảng, phát hiện và tham gia giải quyết bức xúc của nhân dân ở cơ sở... được nhiều đơn vị thực hiện đem lại kết quả bước đầu. Ngoài ra, một số mô hình như: “Gần dân, sát việc”; “4 đúng, 4 phải, 3 sát”; vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới, tiết kiệm trong tổ chức ma chay, hiếu, hỉ; mỗi đảng viên vận động 2 hộ dân đi dự sinh hoạt khu dân cư, tổ dân phố; vận động ít nhất một hộ dân không đổ rác thải, nước bẩn gây ô nhiễm môi trường; tham gia giải thích cho người dân hiểu rõ đường lối, chủ trương của Đảng, phát hiện và tham gia giải quyết bức xúc của nhân dân ở cơ sở... được nhiều đơn vị thực hiện đem lại kết quả bước đầu.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Sơn Lê Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, sau một năm thực hiện Kết luận 01 gắn với thực hiện các nghị quyết của trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương đã nâng cao việc tự giác học tập, làm theo Bác của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ kết quả hành động để đánh giá nhận thức; lấy các điển hình tiên tiến, mặt tích cực, tiến bộ để từng bước đẩy lùi và khắc phục mặt tiêu cực, yếu kém; tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo Bác. Đó là những bài học kinh nghiệm được Đảng bộ huyện Bình Sơn vận dụng để tiếp tục học và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả.

Chung tay phòng, chống dịch Covid-19 Tại thời điểm dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn huyện và cả nước, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Bình Sơn tích cực đóng góp sức người và vật chất, tham gia phòng, chống dịch Covid-19; vận động hơn 4,3 tỷ đồng tiền mặt và 415 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm (trị giá 7,5 tỷ đồng), kịp thời hỗ trợ người dân các tỉnh miền Nam, các khu cách ly tập trung của huyện và các khu phong tỏa, các chốt kiểm soát dịch. Ngoài ra, các ngành, địa phương đã huy động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân góp gần 10 nghìn ngày công, để tham gia công tác phòng, chống dịch và giúp các hộ dân bị cách ly, phong tỏa chăm sóc cây trồng, vật nuôi, thu hoạch vụ mùa...

Bài, ảnh: THANH THUẬN