Hàn Quốc coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Tại cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin khẳng định Hàn Quốc coi Việt Nam là đối tác trọng tâm không chỉ trong chính sách đối với ASEAN mà còn trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hàn Quốc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Chiều 18/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin đến chào nhân dịp Bộ trưởng thăm chính thức Việt Nam. Chiều 18/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin đến chào nhân dịp Bộ trưởng thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Park Jin trong năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc; khẳng định việc tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả và sâu rộng hơn nữa quan hệ hợp tác hai nước là quyết tâm chung của Chính phủ, nhân dân Việt Nam; đề nghị Bộ trưởng chuyển lời chúc sức khỏe tới Thủ tướng Han Duck Soo và các lãnh đạo Hàn Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước trong 30 năm qua, nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục duy trì tốt giao lưu, tiếp xúc cấp cao với nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt, thúc đẩy hợp tác hiệu quả, sâu rộng trên mọi lĩnh vực, củng cố tin cậy, đưa quan hệ, hợp tác hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Thủ tướng nhấn mạnh hợp tác kinh tế là trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước, đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ nhằm sớm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2023 và 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng; khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mới và mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam, trong đó ưu tiên lĩnh vực công nghệ số, điện tử, năng lượng tái tạo, phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng các khu tổ hợp công nghệ chuyên sâu, khu công nghiệp, nông nghiệp chất lượng cao...

Thủ tướng khẳng định cá nhân và Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và tạo mọi điều kiện để hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc và nước ngoài, đánh giá cao tính hiệu quả của hai cuộc Đối thoại trực tiếp giữa Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp Hàn Quốc đã tổ chức; đề nghị Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục coi Việt Nam là đối tác trọng tâm của chính sách về hợp tác phát triển; nhấn mạnh hợp tác lao động giữa hai nước còn nhiều dư địa, đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ giúp Việt Nam đào tạo, nâng cao chất lượng tay nghề người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt cho người lao động Việt Nam; hai bên cần tăng cường hợp tác mạnh mẽ trong lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và thúc đẩy hợp tác về y tế, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân…

Bộ trưởng Park Jin cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp đoàn, chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Han Duck Soo tới Thủ tướng Phạm Minh Chính; khẳng định Hàn Quốc coi Việt Nam là đối tác trọng tâm không chỉ trong chính sách đối với ASEAN mà còn trong chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Hàn Quốc; Hàn Quốc luôn mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực; nhất trí với các định hướng hợp tác mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp có ý kiến chỉ đạo tại buổi tiếp. Bộ trưởng Park Jin cảm ơn Thủ tướng và Chính phủ Việt Nam đã quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam cũng như đối thoại, lắng nghe các doanh nghiệp Hàn Quốc và giải quyết các vấn đề khó khăn còn tồn tại, coi đó là minh chứng cụ thể nhất về sự quan tâm của Thủ tướng và Chính phủ Việt Nam đối với các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên cũng đã trao đổi các vấn đề cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Hàn Quốc tăng cường hợp tác với ASEAN. Bộ trưởng Park Jin đề nghị hai nước hợp tác chặt chẽ trong vấn đề biến đổi khí hậu; khẳng định Hàn Quốc ủng hộ và chia sẻ tầm nhìn chung về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; duy trì môi trường hòa bình, ổn định, trật tự pháp lý và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Theo Hà Văn/Chinhphu.vn