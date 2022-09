Tết Độc lập trong ký ức của những người lính

(Baoquangngai.vn)- Những ngày mùa thu lịch sử, trong lòng mỗi người dân Việt Nam đều rạo rực niềm vui, niềm tự hào về tết Độc lập (2/9). Với những người lính đã đi qua 2 cuộc chiến tranh, tết Độc lập là hồi ức về những năm tháng tuổi thanh xuân xung pha ngoài chiến trường.

VẸN NGUYÊN KÝ ỨC

Đã 97 tuổi đời, 75 tuổi Đảng, cứ đến ngày 2/9, những ký ức về tết Độc lập đầu tiên (2/9/1945) lại ùa về trong tâm khảm của Đại tá Trần Ngọc Giao, nguyên Chính ủy Lữ đoàn Công binh 270, Quân khu 5, hiện ở tổ dân phố Tập An Nam, phường Phổ Văn, TX.Đức Phổ.

Trong căn nhà rợp bóng cây, cụ Giao với đôi mắt sáng, giọng nói vẫn hào sảng kể cho chúng tôi nghe về thời khắc khi nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và cuộc đời hoạt động cách mạng của mình.

Qua lời kể của cụ Giao, mỗi câu chuyện, mỗi giai đoạn lịch sử chúng tôi như được sống trong những cuốn phim lịch sử quay chậm mở ra trước mắt.

Ngày tổng khởi nghĩa giành chính quyền Tháng Tám năm 1945, ông hòa cùng dòng người cầm cờ Tổ quốc đi biểu tình, đánh trống, gõ mõ vang khắp làng trên, xóm dưới.

Buổi sáng ngày 2/9/1945, khi nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa qua loa phát thanh, chàng thanh niên 19 tuổi khi ấy đã vô cùng tự hào, phấn khởi.

Bởi ông biết rằng, từ bây giờ người dân đã có cuộc sống tự do, độc lập, không còn niềm hạnh phúc nào hơn là dân của một đất nước tự do, độc lập sau nhiều năm bị ngoại xâm, người dân thoát khỏi kiếp lầm than, nô lệ.

“Nghe xong Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước thế giới rằng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, tôi và mọi người nhảy tưng lên hô to: Đất nước mình độc lập tự do rồi! Cũng từ đó, tôi hiểu về cách mạng và theo Đảng làm cách mạng”, cụ Giao nhớ lại.