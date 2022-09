Khát vọng độc lập, tự do

(Báo Quảng Ngãi)- Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - cuộc cách mạng như biển dâng, sóng trào cuốn phăng bè lũ tay sai thực dân, phong kiến, giành độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. Đã 77 năm trôi qua, nhưng giá trị của cuộc cách mạng này vẫn luôn trường tồn.

Gần 1.000 năm bền bỉ đấu tranh chống lại ách đô hộ của phong kiến phương Bắc để giành quyền sống, quyền tự do cho mình, dân tộc Việt Nam đã biến những Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa... mãi mãi là bài học vô giá trong hành trình đánh đổi máu xương để giành lấy độc lập, tự do, để dân tộc Việt Nam được quyền quyết định vận mệnh của mình.

Đội tiêu binh diễu hành trước Lăng Bác. ẢNH: TL Độc lập trước hết phải là độc lập trong tư duy, độc lập trong việc hoạch định con đường đi tới tương lai của dân tộc mình. Vì vậy, giá trị của độc lập chỉ thực sự được đảm bảo khi chúng ta không bị phụ thuộc về tinh thần và tư tưởng vào bất kỳ một thế lực nào. Trên con đường phát triển, chúng ta có thể hợp tác, học hỏi bạn bè, đối tác, nhưng không thể bị ai ra lệnh, càng không thể bị ai ép buộc phải làm điều không muốn.

Gần trăm năm mới thoát khỏi ách thống trị của giặc ngoại xâm, dân tộc Việt Nam mới thực hiện được khát vọng cháy bỏng của mình khi nghe theo lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lời hiệu triệu từ những giá trị chân chính nhất của lương tâm con người, biết tự “rũ bùn đứng dậy” phất cờ khởi nghĩa, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 lẫy lừng, rũ bỏ kiếp đời nô lệ, làm người tự do.

Tự do chính là quyền lựa chọn của con người. Vì vậy, hàng triệu người con đất Việt đã lựa chọn sự hy sinh về phần mình để đổi lấy tự do cho dân tộc. Một sự lựa chọn phải đánh đổi bằng máu xương của bao lớp thanh niên, bằng nước mắt đợi chờ của biết bao mẹ già, bao người vợ trẻ “mòn chân bên cối gạo đêm khuya”. Đó là sự lựa chọn tự nguyện và khẳng định rằng: Quyền lựa chọn của dân tộc, quyền tự do của người Việt Nam là thứ quyền không một thế lực nào có thể tước đoạt.

Cách mạng Tháng Tám thành công, mà đỉnh cao là sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước do nhân dân bầu ra, vì nhân dân phục vụ. Nhà nước ấy đã được xây đắp bằng tài năng, trí tuệ và nhiệt tình cống hiến của liên minh công - nông - trí thức. Từ những trí thức phong kiến tiến bộ như Huỳnh Thúc Kháng, Phạm Khắc Hòe, Bùi Bằng Đoàn, Hồ Đắc Di, đến những trí thức du học ở phương Tây như Nguyễn Văn Huyên, Tôn Thất Tùng, Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa... tất cả đều hướng về dưới ngọn cờ của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh và cống hiến trọn đời cho dân, cho nước.

Tinh thần của nhà nước dân chủ ấy không ngừng được mở rộng, khi các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được hình thành trên cơ sở ý chí, nguyện vọng của đại đa số nhân dân. Ngay từ buổi sơ khai của nhà nước cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Dân chủ là để cho dân được nói”. Khi người dân được công khai bàn luận, được bày tỏ chính kiến của mình thì mọi chính sách lớn, nhỏ của quốc gia, đều là sản phẩm của trí tuệ nhân dân.

Cờ Tổ quốc tung bay trên tuyến đường Hùng Vương (TP.Quảng Ngãi). Ảnh: MAI LỰC Ước vọng lớn nhất của Cách mạng Tháng Tám đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn đạt ngắn gọn trong Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945, đó là: "Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Muốn có hạnh phúc, người dân phải có quyền bình đẳng.

Không phải ai cũng thành giáo sư, tiến sĩ, nhưng đã là người Việt Nam, không ai bị cấm học hành; không phải ai cũng trở thành tỉ phú, nhưng cơ hội làm giàu là của mọi người và luôn được pháp luật bảo hộ. Người dân có quyền được làm những gì mà pháp luật không cấm. Sự bình đẳng trước pháp luật và cơ hội cống hiến của người dân là lực lượng sáng tạo to lớn để xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội dân chủ, phồn vinh.

Thiên tai, dịch bệnh xảy ra là điều không mong muốn; đất nước có thể gặp khó khăn trong những thời điểm nhất định, nhưng tất cả chúng ta đều tin vào sự lãnh đạo tài tình của Đảng, sự điều hành linh hoạt, sáng tạo của chính phủ và tinh thần yêu nước, đồng thuận của nhân dân ta. Sự phục hồi nhanh chóng sau đại dịch Covid-19 đã chứng tỏ điều đó.

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 cùng khát vọng độc lập, tự do, tự chủ, tự cường luôn là nguồn động lực tinh thần vô cùng to lớn để triệu triệu tấm lòng chung một niềm tin với Đảng, đồng lòng vượt qua thử thách tiến về phía trước. Dẫu biết rằng, để ước vọng trở thành hiện thực là điều không hề đơn giản. Nhưng đoàn kết trên dưới một lòng luôn là bài học có ý nghĩa to lớn của dân tộc ta trên con đường chinh phục khát vọng.

VÂN THIÊNG