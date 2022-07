Nghĩa cử tri ân Toàn tỉnh có hơn 6.800 Bà Mẹ VNAH, hiện còn sống 208 Mẹ. Các Mẹ đều được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng. Đoàn viên, thanh niên Công an huyện Tư Nghĩa thường xuyên đến thăm, chăm sóc Mẹ VNAH Nguyễn Thị Cẩn (87 tuổi), ở thôn An Lạc, xã Nghĩa Thắng. Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Tư Nghĩa Phạm Văn Chân chia sẻ, mỗi lần chúng tôi đến nhà, Mẹ Cẩn vui lắm. Mẹ thường nhắc đến màu áo xanh. Mẹ bảo, màu áo đó là màu áo cách mạng, màu áo Bộ đội Cụ Hồ. Con trai Mẹ lúc lên đường chiến đấu cũng mặc màu áo xanh. Mỗi quý một lần, bà Đặng Kim Hồng, đại diện Quỹ Lá xanh - chùa Đống Cao (Thái Bình) tại khu vực miền Trung, lặn lội đến thăm 50 Bà Mẹ VNAH ở Quảng Ngãi. Đó là các Mẹ do Quỹ Lá xanh nhận phụng dưỡng. Quỹ Lá xanh do ông Lê Hồng Thái, người con quê hương Quảng Ngãi hiện sống tại Hà Nội lập nên. “Mỗi lần trở về, chúng tôi được chào đón bởi vòng tay ấm áp của những người Mẹ VNAH", bà Hồng bày tỏ.