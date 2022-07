(Baoquangngai.vn)- Chiều 19/7, Công an tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022) và tuyên dương chiến sĩ tiêu biểu trong lực lượng cảnh sát nhân dân (CSND). Dự lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Đức Thọ.

Tại lễ kỷ niệm, Đại tá Trần Văn Mạnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng CSND.

Đại tá Trần Văn Mạnh nhấn mạnh, 60 năm qua, lực lượng CSND Công an tỉnh luôn kiên định lập trường cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển của địa phương.

Trong quá trình hoạt động, lực lượng CSND Công an tỉnh đã điều tra, khám phá trên 24 nghìn vụ án hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, tham nhũng, bắt và xử lý trên 34 nghìn đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng; truy bắt và vận động đầu thú trên 1.200 đối tượng truy nã; lập hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng hơn 1.700 đối tượng...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chỉnh phủ cho Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh).

Với những thành tích đạt được, nhiều tập thể, cá nhân trong lực lượng CSND Công an tỉnh đã được Đảng và Nhà nước, Bộ Công an tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đặng Ngọc Huy biểu dương những thành tích đạt được của lực lượng CSND Công an tỉnh trong 60 năm qua. Đồng thời lưu ý trong thời gian tới, lực lượng CSND cần tiếp tục gần dân, lắng nghe dân, tiếp tục phát động và phát huy hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Tập trung nắm chắc, phân tích, đánh giá và dự báo sát tình hình để chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện tốt phương châm "phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở". Tích cực phòng, chống và đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm...

Tin, ảnh: BÁ SƠN