Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022)

(Báo Quảng Ngãi)- Cách đây 60 năm, ngày 20/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Pháp lệnh về Cảnh sát nhân dân Việt Nam, đánh dấu cột mốc của lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) trong bước đường xây dựng và phát triển. Cùng với lực lượng CSND cả nước, lực lượng CSND Công an tỉnh có những đóng góp quan trọng giữ vững trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Vì nhân dân phục vụ

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho đến ngày đất nước thống nhất, lực lượng CSND Công an tỉnh đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách. Dưới mưa bom bão đạn của kẻ thù, cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSND kiên cường, bám địa bàn, gắn bó máu thịt với nhân dân. Sau giải phóng năm 1975, Quảng Ngãi và Bình Định sáp nhập thành tỉnh Nghĩa Bình, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, trấn áp, điều tra xử lý các loại tội phạm phản cách mạng và tội phạm hình sự.

Công an xã Ba Lế (Ba Tơ) đưa học sinh thôn Làng Tốt qua sông đến trường.

Từ ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi (năm 1989) đến nay, tình hình an ninh trật tự (ANTT) có nhiều diễn biến phức tạp. Với tinh thần quyết tâm đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ cuộc sống bình yên, Công an tỉnh nói chung và lực lượng CSND nói riêng đã táo bạo, sáng tạo trong việc trấn áp tội phạm, góp phần quan trọng giữ vững ổn định tình hình ANTT ở địa phương.

Thiếu tướng Lê Xuân Hòa - nguyên Giám đốc Công an tỉnh kể lại, bước ngoặt lớn từ khi có Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự ra đời là tổ chức theo hệ thống chuyên khâu, thông khâu. Ví dụ, ngày xưa lực lượng cảnh sát kinh tế chỉ làm nhiệm vụ trinh sát, điều tra ban đầu. Sau này, với tên gọi Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ thì đã làm thông khâu từ đầu đến cuối, cho đến khi kết thúc điều tra tố tụng. Đây là thay đổi rất lớn, tác động đến chiến công thời kỳ đó.

Nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã được điều tra, khám phá kịp thời, thể hiện sự mưu trí, nhạy bén của lực lượng CSND trong việc tổ chức điều tra, xác minh lần ra dấu vết tội phạm. Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, trước diễn biến phức tạp của một số loại tội phạm, với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, gây ảnh hưởng xấu đến ANTT và bức xúc trong dư luận xã hội, lực lượng CSND Công an tỉnh đã triển khai quyết liệt, có hiệu quả nhiều vấn đề cơ bản, chiến lược, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, liên tục triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã năng động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực. Lực lượng cảnh sát giao thông đã làm tốt công tác phòng ngừa, góp phần kiềm chế, tiến tới làm giảm số vụ tai nạn giao thông, đảm bảo bình yên trên những tuyến đường. Để làm chủ tình hình trật tự xã hội, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra, các lực lượng cảnh sát bảo vệ và cơ động, cảnh sát 113, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ... đã ngày đêm rèn luyện, thực tập các phương án, xử lý kịp thời các tình huống, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào giữ gìn ANTT toàn tỉnh.

Dấu ấn nổi bật là, lực lượng CSND Công an tỉnh đã chủ động, sáng tạo, đổi mới phương thức quản lý dân cư từ thủ công sang điện tử, hoàn thành xuất sắc việc xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân, tạo nền tảng để phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số. Cùng với lực lượng công an toàn tỉnh, lực lượng cảnh sát tiếp tục phát huy vai trò tiên phong đi đầu trên trận tuyến phòng, chống dịch Covid-19. Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát Công an tỉnh đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, tham gia các chốt kiểm dịch, phối hợp thực hiện các biện pháp phong tỏa, cách ly, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để truy vết, khoanh vùng, dập dịch. Đồng thời, tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội để cùng với tỉnh từng bước đẩy lùi dịch bệnh.

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc tăng cường công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, Giám đốc Công an tỉnh đã bố trí 740 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an tại 148 xã trên địa bàn tỉnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về đảm bảo ANTT, tận tụy vì nhân dân phục vụ, góp sức xây dựng nông thôn mới, được nhân dân tin yêu, mến phục...

Tiếp tục xây dựng lực lượng tinh nhuệ, vững mạnh

Trên mỗi bước đường phát triển của quê hương đều có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an tỉnh nói chung và lực lượng CSND nói riêng. Cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, những cán bộ, chiến sĩ CSND đã trở thành những người lính xung kích, sẵn sàng dấn thân vào nguy hiểm, khó khăn. Giữa thời bình, máu của những người chiến sĩ CSND vẫn đổ vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, vì an ninh chính trị, vì trật tự an toàn xã hội. Những chiến sĩ CSND đã anh dũng hy sinh sẽ sống mãi cùng non sông, đất nước, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần “mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân, quên thân phục vụ”.

Trong quá trình hoạt động, lực lượng CSND Công an tỉnh đã điều tra, khám phá trên 24 nghìn vụ án hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, tham nhũng, bắt và xử lý trên 34 nghìn đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng. Đã truy bắt và vận động đầu thú trên 1.200 đối tượng truy nã; lập hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng hơn 1.700 đối tượng. Hàng nghìn phạm nhân đã được giáo dục, cải tạo tốt trở về đoàn tụ với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tặng quà, động viên lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh trên tuyến đầu chống dịch Covid-19. Theo Đại tá Trần Văn Mạnh- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, thời gian đến, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, yêu cầu lực lượng CSND Công an tỉnh phải chủ động, phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Chủ động nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình để kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các chủ trương, biện pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đảm bảo ANTT, an toàn xã hội, xây dựng thế trận toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm. Đảm bảo thực hiện giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm, tập trung phát hiện, xử lý kiên quyết các vụ án kinh tế, tham nhũng, môi trường. Chú trọng quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, đấu tranh trấn áp mạnh tội phạm ma túy. Tăng cường các mặt công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là quản lý cư trú, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Triển khai đồng bộ các kế hoạch, biện pháp bảo đảm ANTT, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy. Tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Xây dựng lực lượng CSND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung xây dựng lực lượng cảnh sát tại công an cấp huyện, chú trọng công an cấp xã đảm bảo vững mạnh toàn diện, bám sát cơ sở, giữ vững ổn định trật tự xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong suốt chặng đường 60 năm qua, lực lượng CSND Công an tỉnh luôn kiên định lập trường cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, khắc phục mọi khó khăn, không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước, là con em yêu quý của nhân dân, là thanh bảo kiếm sắc bén giữ bình yên cuộc sống, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.