Công bố quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 15/3, Công an tỉnh tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh. Dự lễ có Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh; Thiếu tướng Trần Minh Hưởng - Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tặng hoa chúc mừng Đại tá Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: Bá Sơn Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Phan Công Bình - Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định về việc điều động Đại tá Hoàng Anh Tuấn - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Học viện Cảnh sát nhân dân đến nhận công tác và đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Phan Công Bình - Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định về việc điều động Đại tá Hoàng Anh Tuấn - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Học viện Cảnh sát nhân dân đến nhận công tác và đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chúc mừng Đại tá Hoàng Anh Tuấn và hy vọng đồng chí Hoàng Anh Tuấn sẽ cùng với tập thể lãnh đạo Công an tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Hoàng Anh Tuấn cảm ơn sự tín nhiệm của Bộ Công an và hứa với cương vị mới sẽ không ngừng học hỏi, nêu cao tinh thần trách nhiệm để cùng lãnh đạo Công an tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ cho sự phát triển của tỉnh Quảng Ngãi.

BÁ SƠN