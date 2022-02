Nghĩa Hành:

(Báo Quảng Ngãi)- Để đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm trên địa bàn, Công an huyện Nghĩa Hành đã phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (BVANTQ) và đạt nhiều kết quả tích cực.

Thượng tá Nguyễn Thành Long - Trưởng Công an huyện Nghĩa Hành cho biết, thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện được giữ ổn định là nhờ cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị cùng chung tay vào cuộc. Nhiều mô hình BVANTQ triển khai sâu rộng, hiệu quả cao, góp phần quan trọng trong việc ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Công an huyện phát động phong trào toàn dân lên án, tố giác tội phạm và tham mưu UBND huyện củng cố, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào BVANTQ theo hướng xã hội hóa, với nhiều mô hình "tự phòng", "tự quản", "tự bảo vệ", "tự hòa giải"... Nổi bật trong phong trào BVANTQ là việc lắp camera an ninh tại các nút giao thông; xây dựng và ra mắt mô hình “móc khóa an ninh”; thành lập “Hội an toàn, thôn bình yên”...

Công an thị trấn Chợ Chùa (Nghĩa Hành) ra mắt mô hình “Nhóm Zalo đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19”. Ảnh: NGỌC DIỆU Công an huyện quản lý tốt các đối tượng tha tù trước thời hạn, đặc xá, người lầm lỗi qua việc tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; gọi hỏi, răn đe và cam kết không vi phạm pháp luật đối với 328 đối tượng có tiền án, tiền sự. Cùng với đó là, tổ chức cho các cơ sở kinh doanh có điều kiện ký cam kết không vi phạm pháp luật, nhất là không chứa chấp, tổ chức hoạt động mại dâm, ma túy, đánh bạc, bán các loại pháo nổ, hàng cấm; tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại các xã, thị trấn... Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ tái phạm tội, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Công an huyện quản lý tốt các đối tượng tha tù trước thời hạn, đặc xá, người lầm lỗi qua việc tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; gọi hỏi, răn đe và cam kết không vi phạm pháp luật đối với 328 đối tượng có tiền án, tiền sự. Cùng với đó là, tổ chức cho các cơ sở kinh doanh có điều kiện ký cam kết không vi phạm pháp luật, nhất là không chứa chấp, tổ chức hoạt động mại dâm, ma túy, đánh bạc, bán các loại pháo nổ, hàng cấm; tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại các xã, thị trấn... Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ tái phạm tội, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

Đặc biệt, với vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích trong triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Công an huyện đã chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện triển khai các chỉ thị của cấp trên về thực hiện hiệu quả phong trào BVANTQ, gắn với việc xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự”; xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân... Công an huyện còn đẩy mạnh đấu tranh, phòng chống tội phạm và đạt nhiều kết quả tích cực. Trong năm 2021, lực lượng công an huyện đã phát hiện, xử lý 49 vụ, với 245 đối tượng đánh bạc; xử lý 19 vụ, với 56 đối tượng sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy; xử lý 41 vụ, với 50 đối tượng khai thác khoáng sản trái phép...

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Long, để đẩy mạnh phong trào BVANTQ trong tình hình mới, Công an huyện phối hợp với MTTQ và các tổ chức thành viên tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp triển khai có hiệu quả các phong trào, mô hình tự quản về an ninh trật tự. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Chỉ đạo các ban, ngành, hội, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động toàn dân BVANTQ trong tình hình mới...

BÁ SƠN