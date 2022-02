Đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, một số trường hợp ở Quảng Ngãi bị các tổ chức, cá nhân phản động lôi kéo thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Họ sử dụng không gian mạng phát tán nhiều thông tin sai lệch, công khai công kích, chống phá Nhà nước, tiếp tay cho kẻ xấu gây hoang mang trong dư luận, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Nhiều đối tượng đã bị bắt, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Sa ngã

Xuất thân trong gia đình có truyền thống cách mạng nhưng đối tượng Lê Văn Quân (32 tuổi), ở thôn 6, xã Nghĩa Lâm (Tư Nghĩa), không chịu rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu trở thành người có ích cho gia đình, xã hội mà sa ngã, trượt dài trên con đường tội lỗi. Quân đã bắt tay với các đối tượng xấu có nhiều hoạt động nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Cuối năm 2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố và bắt tạm giam Quân về tội "Làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam" theo quy định tại Khoản 1, Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đọc quyết định khởi tố đối tượng Lê Văn Quân, ở xã Nghĩa Lâm (Tư Nghĩa). Theo tài liệu điều tra, thông qua tài khoản Facebook, Quân đã thường xuyên đăng tải nhiều bài viết mang nội dung chống Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN; bôi nhọ danh dự, uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Điều đáng nói là, trước đó cơ quan công an đã nhiều lần mời Quân để làm việc, giáo dục, nhưng bỏ qua những cảnh báo này, Quân ngày càng lún sâu vào con đường tội lỗi, thường xuyên tham gia nhiều hội nhóm phản động trên Facebook; liên lạc với đối tượng truy nã Lê Văn Thương (đối tượng tham gia tổ chức khủng bố Triều Đại Việt, hiện đang lẩn trốn ở Thái Lan). Theo tài liệu điều tra, thông qua tài khoản Facebook, Quân đã thường xuyên đăng tải nhiều bài viết mang nội dung chống Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN; bôi nhọ danh dự, uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Điều đáng nói là, trước đó cơ quan công an đã nhiều lần mời Quân để làm việc, giáo dục, nhưng bỏ qua những cảnh báo này, Quân ngày càng lún sâu vào con đường tội lỗi, thường xuyên tham gia nhiều hội nhóm phản động trên Facebook; liên lạc với đối tượng truy nã Lê Văn Thương (đối tượng tham gia tổ chức khủng bố Triều Đại Việt, hiện đang lẩn trốn ở Thái Lan).

Ông L.Q.K, cha ruột Lê Văn Quân không giấu được nỗi buồn nói, không hiểu sao nó nghe theo lời kẻ xấu rủ rê để rồi có tư tưởng chống phá Nhà nước. Gia đình dạy dỗ nhiều lần nhưng nó không nghe.

Bên cạnh đó, do nhận thức không đầy đủ, đúng đắn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc bức xúc vấn đề cá nhân, nhiều đối tượng đã trượt dài trên con đường tội lỗi khi bị kẻ xấu lôi kéo, xúi giục. Như trường hợp ba đối tượng Bạch Văn Hiền (34 tuổi),ở xã Tịnh An; Phùng Thanh Tuyến (38 tuổi), ở thôn Cộng Hoà 2, xã Tịnh Ấn Tây và Lê Trung Thu (41 tuổi), ở Khu đô thị An Phú Sinh, phường Nghĩa Chánh (đều thuộc TP.Quảng Ngãi). Lợi dụng tài khoản Facebook cá nhân, các đối tượng làm, đăng tải, phát tán, chia sẻ thông tin, tài liệu có nội dung xâm phạm lợi ích Nhà nước, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Xuyên tạc, chống phá công cuộc phòng, chống dịch Covid-19

Đầu tháng 11/2021, tài khoản Facebook cá nhân “N.M” đăng tải 1 bài viết và 1 video clip lên nhóm “Người Châu Ổ” với nội dung sai sự thật: “Trạm trưởng Trạm Y tế xã Bình Nguyên làm sai nguyên tắc, chích vắc xin ưu tiên người quen, thoái thác trách nhiệm”. Đồng thời, trong video clip có nhiều lời nói lăng mạ, xúc phạm đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại Trạm Y tế xã Bình Nguyên (Bình Sơn). Công an huyện Bình Sơn đã nhanh chóng xác định chủ tài khoản và mời ông N.Đ.V (39 tuổi), ở thôn Châu Tử, xã Bình Nguyên, đến cơ quan chức năng để làm việc.

Trung tá Nguyễn Ngọc Thạnh - Trưởng phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) cho biết, thời gian qua, trên không gian mạng, tình trạng phát tán tin giả, tin sai sự thật diễn biến khá phức tạp. Nhất là thông tin sai về tình hình dịch Covid-19; không đúng sự thật về hiệu quả các loại vắc xin; xuyên tạc chính sách phân bổ cung cấp vắc xin của Chính phủ và các cấp chính quyền; xuyên tạc các biện pháp phòng, chống dịch của Chính phủ, các cấp chính quyền, cũng như của các lực lượng chức năng... "Riêng tại Quảng Ngãi, Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý trên 80 trường hợp đưa tin sai sự thật, xúc phạm uy tín tổ chức, cá nhân. Việc xuất hiện nhiều tin giả, sai sự thật, xấu độc trên mạng xã hội có thể gây mất niềm tin của quần chúng nhân dân vào công tác phòng, chống dịch, tạo tâm lý hoang mang, bức xúc trong dư luận xã hội. Nếu chúng ta giải quyết không tốt dễ phát sinh phức tạp về an ninh trật tự, ảnh hưởng xấu đến hiệu quả công tác phòng, chống dịch", Trung tá Nguyễn Ngọc Thạnh chia sẻ.

Xử lý nghiêm đối tượng vi phạm

Bí thư Chi bộ thôn 6, xã Nghĩa Lâm Huỳnh Quốc Tịch bày tỏ, đối tượng Quân là trường hợp vi phạm tội "Làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam" đầu tiên phát hiện tại địa phương. Chúng ta cần xử lý nghiêm để răn đe, ngăn chặn hành vi xấu tiếp theo cũng như ngăn chặn kẻ xấu lợi dụng. Còn Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nghĩa Lâm Võ Tư cho rằng, đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Những hành vi này đã tiếp tay cho các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị tuyên truyền, kích động gây hoang mang trong dư luận xã hội, gây chia rẽ đoàn kết trong nội bộ Đảng và Nhà nước, cần xử lý nghiêm minh mới có tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Thạnh, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn, chiêu bài tuyên truyền, xuyên tạc về Đảng và Nhà nước, hòng gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Dù hoạt động rất tinh vi, nhiều thủ đoạn, nhưng các hành vi này đều bị lực lượng an ninh Công an tỉnh phát hiện, đấu tranh và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Để đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái, các quan điểm xuyên tạc, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, mỗi người dân cần nhận thức rõ những tác động tích cực và tiêu cực của Internet và mạng xã hội, nâng cao khả năng nhận diện với các thông tin xấu, độc, nguy hại đối với bản thân và xã hội. Cùng với đó là nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình khi tham gia mạng xã hội, nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp để ngăn chặn, đẩy lùi những thông tin sai lệch trên không gian mạng.

Bài, ảnh: THÀNH SỰ