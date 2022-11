Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận dự án Luật Phòng thủ dân sự

(Baoquangngai.vn)- Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, chiều 9/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện và tiến hành thảo luận dự án Luật Phòng thủ dân sự.

Tham gia thảo luận dự án Luật Phòng thủ dân sự, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Vũ Thị Liên Hương - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi thống nhất về sự cần thiết xây dựng Luật Phòng thủ dân sự, nhằm thể chế hóa Nghị quyết của Bộ Chính trị, tăng cường nhiệm vụ quốc phòng, an ninh quốc gia, hoàn thiện hành lang pháp lý, phát huy sức mạnh toàn dân, chủ động phòng, chống, ứng phó hiệu quả với các thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo an ninh, an toàn cho đất nước, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Cơ bản thống nhất với phạm vi điều chỉnh và bố cục dự án Luật, đại biểu Vũ Thị Liên Hương đề nghị chuyển Khoản 1, Điều 12 về khái niệm “công trình phòng thủ dân sự” và Khoản 1, Điều 21 về khái niệm “cấp độ phòng thủ dân sự” về Điều 2 Giải thích từ ngữ.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Vũ Thị Liên Hương - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi phát biểu thảo luận. Ảnh: PV

Đại biểu Vũ Thị Liên Hương cũng cho rằng, cần chuyển Khoản 2, Điều 21 về cấp độ phòng thủ dân sự nên bố cục thành một điều riêng sau Điều 6 trong Chương I về quy định chung, để quy định về đánh giá mức độ rủi ro thảm họa, sự cố, phân loại cấp độ phòng thủ dân sự, để đảm tính hợp lý, chặt chẽ, logic của dự án Luật.

Về trách nhiệm quản lý nhà nước trong phòng thủ dân sự, đại biểu Vũ Thị Liên Hương đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu rà soát quy định về trách nhiệm của các bộ, ngành để chỉnh lý theo hướng chỉ quy định trách nhiệm của các bộ, ngành có liên quan trực tiếp đến các nội dung của dự thảo Luật, tránh dàn trải.

Về Quỹ phòng thủ dân sự (ở Điều 44), đại biểu Vũ Thị Liên Hương đề nghị rà soát kỹ để quy định phạm vi sử dụng Quỹ phòng thủ dân sự không trùng với nhiệm vụ chi của các Quỹ được quy định ở các luật chuyên ngành khác như Quỹ phòng, chống thiên tai, Quỹ bảo vệ môi trường, Quỹ hỗ trợ, phòng chống dịch và các Quỹ hỗ trợ khác để tránh việc xảy ra xung đột trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc huy động và quản lý sử dụng các Quỹ.

Ngoài ra, đại biểu Vũ Thị Liên Hương đề nghị ban soạn thảo tiếp tục rà soát văn phong, kỹ thuật lập pháp để đảm bảo dự thảo luật hoàn thiện, đảm bảo rõ ràng, cụ thể, thống nhất, khả thi sau khi ban hành.

