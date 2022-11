Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ

(Baoquangngai.vn)- Chiều 11/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy.

Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Văn Quỳnh; Đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh…

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ, trong năm 2022, Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 28 nghìn tỷ đồng, tăng 8,21% so với năm 2021, đạt so với kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 264 tỷ đồng, vượt gần 9% so với dự toán, tăng 22,2% so với kế hoạch.

Thị xã đã huy động các nguồn lực để đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng đô thị. Công tác phát triển đô thị trên địa bàn được chú trọng. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; xúc tiến đầu tư; khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo được tập trung chỉ đạo thực hiện.

Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục đạt được nhiều kết quả. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác chính trị, tư tưởng được tăng cường; tổ chức bộ máy, cán bộ được củng cố, kiện toàn; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ trong thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Thị ủy đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy đạt nhiều kết quả tích cực. Nhất là thời gian qua, thị xã đã chú trọng triển khai thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, thời gian tới, TX.Đức Phổ cần tập trung hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại IV. Trong đó, chú trọng phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng khu dân cư; phát triển thương mại, dịch vụ. Quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng phục vụ thể dục, thể thao; đầu tư đạt chuẩn các tiêu chí của đường đô thị, cây xanh, công viên, điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước và xử lý chất thải rắn...

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, trong quá trình triển khai dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn ở xã Phổ Nhơn, TX.Đức Phổ phải thực hiện đảm bảo tất cả các vấn đề về pháp lý, kỹ thuật, tác động môi trường... thì mới đưa dự án vào vận hành.

Bí thư Tỉnh ủy cũng chia sẻ áp lực và trách nhiệm của các địa phương có dự án đường cao tốc Bắc - Nam đi qua. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ chính trị được giao nên thị xã cần triển khai các bước đúng tiến độ, kế hoạch đề ra và phải đảm bảo đời sống an sinh cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Về những ý kiến, kiến nghị của TX.Đức Phổ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân thống nhất với đề xuất của địa phương về việc cho chủ trương đầu tư xây dựng cầu Thạnh Đức mới thay cho cầu cũ đã xuống cấp; hỗ trợ kinh phí đầu tư kênh thoát lũ Đồng Lau và đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị...

Tin, ảnh: B.SƠN - N.ĐỨC