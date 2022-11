Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Nghĩa Hành

(Baoquangngai.vn)- Chiều 10/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân Liên Khu dân cư An Ba – Mỹ Hưng, xã Hành Thịnh (Nghĩa Hành). Về dự, còn có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Đức Thọ, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và Sở NN&PTNT.

Liên Khu dân cư (KDC) An Ba - Mỹ Hưng có 871 hộ, với 3.261 nhân khẩu, trong đó KDC An Ba có 587 hộ, KDC Mỹ Hưng có 284 hộ. Trong những năm gần đây, người dân trong khu dân cư đã đồng lòng, chung sức, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững; phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Người dân Liên Khu dân cư An Ba - Mỹ Hưng đã tích cực triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Năm 2022, có 96% hộ gia đình trong KDC đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục, có 7 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu. Tỷ lệ hộ nghèo trong liên KDC chỉ còn gần 3,4%, hộ cận nghèo còn hơn 2%.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho người dân.

Người dân còn tích cực triển tốt công tác bảo vệ môi trường, 100% các hộ dân sử dụng nước sạch, gần 100% các hộ dân đều tham gia nộp phí thu gom rác thải. Người dân còn tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh, thu gom, xử lý rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường bằng những mô hình thiết thực như: Khu dân cư 6 không, phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình, nói không với việc sử dụng túi ni lông, thắp sáng điện đường quê... tạo cảnh quang môi trường sáng- xanh- sạch- đẹp trong khu dân cư.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân biểu dương những kết quả nhân dân Khu dân cư An Ba - Mỹ Hưng đã đạt được trong năm 2022. Nhất là trong điều kiện thường xuyên chịu tác động thiên tai nhưng người dân đã đoàn kết, đồng lòng, giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội mà địa phương đề ra.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại ngày hội.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, cấp ủy, chính quyền và nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tổ chức tốt các phong trào thi đua sáng tạo, huy động các nguồn lực để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; giúp đỡ, hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn, hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, mỗi gia đình, mỗi người dân cần chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng chính quyền địa phương tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, các cuộc vận động, có ý thức vươn lên thoát nghèo.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức trao quà cho các gia đình nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Đức Thọ trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Liên Khu dân cư An Ba - Mỹ Hưng.

Dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy , Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã tặng 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 2 nhà đại đoàn kết, mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng cho hộ bà Huỳnh Thị Bích Liên và hộ bà Lưu Thị Dung; trao 40 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và 1 nồi cơm điện cho 40 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong khu dân cư.

Tin, ảnh: THỦY TIÊN