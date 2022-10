Quảng Ngãi: Sẽ có đợt mưa lớn từ ngày 13/10

(Baoquangngai.vn)- Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ và có khả năng cao sẽ hình thành xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên từ đêm 13/10 đến ngày 15/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt mưa to đến rất to và dông.

Tổng lượng mưa cả đợt từ đêm 13/10 - 15/10 như sau:

Huyện Sơn Tây, Sơn Hà phổ biến 200-350mm, có nơi trên 400 mm.

Huyện Trà Bồng 250-450mm.

Huyện Ba Tơ, Minh Long 200-350mm, có nơi trên 400mm.

Thành phố Quảng Ngãi, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Sơn Tịnh phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 500 mm.

Huyện Mộ Đức, thị xã Đức Phổ 200-350mm, có nơi trên 400mm.

Huyện Lý Sơn phổ biến 150-350mm, có nơi trên 400mm.

Mưa với cường độ lớn nhất tập trung cần đặc biệt chú ý trong ngày và đêm 14/10.

Dự báo tác động của mưa lớn: mưa lớn có khả năng gây ra lũ, lũ ống, lũ quét ven các sông suối nhỏ; sạt lở, trượt lở đất ở các huyện miền núi Trà Bồng, Ba Tơ, Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long.

Ngoài ra, mưa lớn cũng có nguy cơ gây ra lũ lụt ở vùng hạ du các sông; ngập lụt, ngập úng ở các huyện Nghĩa Hành, TP.Quảng Ngãi đặc biệt là các tuyến đường thấp trũng.