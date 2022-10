Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên toàn quốc

(Baoquangngai.vn)- Sáng 11/10, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 513/KH-BCA-C07 ngày 7/10/2022 về tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trên phạm vi toàn quốc. Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Công an tỉnh Quảng Ngãi, Đại tá Phan Công Bình - Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch của Bộ Công an, từ ngày 15/10 - 15/12/2022, công an các địa phương tổ chức kiểm tra an toàn PCCC và CNCH tại tất cả các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP; khu dân cư. Giao Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện đúng trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, phối hợp với lực lượng công an thực hiện công tác tổng rà soát, kiểm tra; chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với các cơ sở thuộc Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Nội dung kiểm tra bao gồm trách nhiệm về PCCC và CNCH của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và các điều kiện an toàn PCCC và CNCH đối như: Hồ sơ theo dõi quản lý về PCCC và CNCH của cơ sở; giải pháp ngăn cháy lan, giải pháp thoát nạn; trang bị và duy trì hoạt động của hệ thống, thiết bị PCCC và CNCH, các hệ thống kỹ thuật khác có liên quan... Rà soát, kiến nghị khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC và CNCH, trong đó làm rõ các tồn tại, vi phạm trong quá trình đầu tư xây dựng dự án, công trình, hoạt động của cơ sở.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long yêu cầu công tác rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm PCCC và CNCH phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đảm bảo khách quan, tuân thủ các quy định của pháp luật; xử lý triệt để các vi phạm về PCCC, kiên quyết không để các cơ sở không bảo đảm điều kiện về PCCC và CNCH hoạt động…

