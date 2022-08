Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị bàn giải pháp thúc đẩy các dự án giao thông trọng điểm

(Baoquangngai.vn)- Sáng 10/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo với 33 địa phương. Đây là phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo này.

Cùng dự hội nghị có Phó Thủ tướng Lê Văn Thành; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương. Hội nghị kết nối trực tuyến với 33 địa phương trong cả nước. Dự hội nghị ở điểm cầu Quảng Ngãi có Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh và lãnh đạo các sở, ngành.

Ngày 23/7/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định 884/QÐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Ban Chỉ đạo giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm, gồm: Ðường Hồ Chí Minh; các dự án đường bộ cao tốc: Bắc - Nam phía Ðông, Bến Lức - Long Thành, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Biên Hòa - Vũng Tàu, Châu Ðốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, Vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh; đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; các tuyến đường sắt đô thị TP.Hà Nội vàTP.Hồ Chí Minh; dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các dự án đường bộ cao tốc hoặc dự án hạ tầng giao thông khác mà Ban Chỉ đạo thấy cần thiết...

Quang cảnh hội nghị trực tuyến ở điểm cầu Quảng Ngãi.

Tại hội nghị, Bộ GTVT đã báo cáo tổng hợp tiến độ các dự án, dự án thành phần do Bộ làm cơ quan chủ quản và các dự án, dự án thành phần do các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp làm cơ quan chủ quản. Đồng thời, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Công tác giải phóng mặt bằng vẫn là khâu khó khăn, phức tạp nhất ảnh hưởng lớn đến tiến độ, chất lượng các dự án và cần ưu tiên thực hiện trước một bước để bảo đảm tiến độ thi công. Mặc dù các địa phương đã quyết liệt, tập trung triển khai, nhưng do khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, trải dài, quá trình thực hiện có nhiều vấn đề phát sinh như: Xác định nguồn gốc đất, đơn giá bồi thường; khiếu nại của người dân… nên tiến độ chưa đáp ứng yêu cầu.

Các ý kiến của các bộ, ngành, địa phương tại hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế khiến tiến độ các dự án thực hiện không đúng kế hoạch. Dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017 - 2020, triển khai từ giữa năm 2019, đến nay vẫn còn một số công trình hạ tầng kỹ thuật chưa di dời; dự án đường sắt đô thị Bến Thành - Tham Lương triển khai từ năm 2011 đến nay giải phóng mặt bằng mới đạt 84%...

Kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong triển khai các dự án giao thông chiến lược, trọng điểm. Quyết liệt hơn nữa trong khâu tổ chức thực hiện, đảm bảo triển khai tích cực và hiệu quả để các dự án đạt tiến độ và chất lượng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Các dự án giao thông trọng điểm đều có kinh phí lớn, đòi hỏi trách nhiệm cao. Do đó, các bộ, ngành, địa phương cần nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công. Kịp thời đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và xử lý các sai phạm nếu có trong quá trình thực hiện các dự án.

Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, các dự án này góp phần đạt mục tiêu về giao thông đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, giúp tháo gỡ nút thắt về giao thông giữa các vùng, miền; góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân; là động lực để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau dịch Covid-19.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, các thủ tục về chuẩn bị đầu tư, chọn tư vấn thiết kế, giám sát, chọn nhà thầu phải theo quy định của pháp luật, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc. Các dự án tái định cư phải tập trung triển khai đồng bộ và hoàn thành đúng tiến độ. Các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, trực tiếp với nhau để kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án…

Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG