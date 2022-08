Diễn tập xử lý tình huống cháy tàu và ứng phó sự cố tràn dầu

(Baoquangngai.vn)- Sáng 24/8, Quảng Ngãi tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự với đề mục “Tỉnh Quảng Ngãi xử lý tình huống cháy tàu và ứng phó sự cố tràn dầu tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (Bình Sơn)”. Cuộc diễn tập đã hoàn thành, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Tham dự buổi diễn tập có Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5; Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5 và các đồng chí lãnh đạo Quân khu 5.

Về phía tỉnh Quảng Ngãi có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức diễn tập tỉnh Đặng Văn Minh; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh; các đồng chí trong khung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông, Kon Tum và Quảng Nam.

Tình huống giả định diễn tập đưa ra là tàu dầu Trường Sa, quốc tịch Việt Nam, trọng tải 6.000 tấn, đang hành trình trên luồng hàng hải Dung Quất di chuyển vào khu vực Cảng xuất sản phẩm, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (Công ty CP Lọc hoá dầu Bình Sơn) để nhận sản phẩm dầu DO, trên tàu có 12 thuyền viên và 100m3 dầu DO. Do rò rỉ nhiên liệu buồng bơm nên xảy ra cháy và tràn dầu.

Sau một thời gian các thành viên trên tàu Trường Sa không dập tắt được đám cháy mà hiện tượng cháy ngày càng lớn, thuyền trưởng phát tín hiệu yêu cầu cứu nạn tới các tàu thuyền xung quanh để hỗ trợ và báo cáo sự cố cho Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi.

Thông tin được thông báo theo từng cấp từ cơ sở đến tỉnh, chỉ đạo kịp thời và nhanh chóng xử lý các tình huống phát sinh.

Sau khi nhận được thông báo, Ban Chỉ huy ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh tiếp nhận hiện trường, đánh giá tình hình và nhanh chóng ứng phó tình huống khẩn cấp đảm bảo đúng quy trình và an toàn.

Sau khi các lực lượng dập tắt đám cháy trên tàu Trường Sa, tàu PTSC 20 phát hiện một lượng dầu tràn ước tính khoảng 50m3 DO từ buồng bơm của tàu Trường Sa đang chảy xuống biển. Chỉ huy hiện trường quyết định dừng công tác chữa cháy, điều động các phương tiện chuyên dụng ứng phó sự cố tràn dầu; đồng thời triển khai phong toả khu vực, đảm bảo an ninh an toàn. Tổ chức sơ tán nhân dân thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận (Bình Sơn) và tài sản ra khỏi khu vực dầu tràn đến nơi an toàn; tổ chức trục vớt và xử lý váng dầu khu vực gần bờ.

Với sự nỗ lực của các lực lượng, toàn bộ thuyền viên của tàu Trường Sa đã được các lực lượng cứu hộ, đưa vào bờ an toàn để chăm sóc y tế. Sự cố cháy, tràn dầu trên tàu Trường Sa đã được dập tắt hoàn toàn, lượng dầu tràn được thu gom đưa đi xử lý, tàu Trường Sa được các tàu lai dắt hỗ trợ đưa vào khu neo đậu cảng Dung Quất an toàn. Hiện trường sự cố đã được giải phóng, đảm bảo giao thông đi lại an toàn trên luồng.

Nhận xét về công tác diễn tập xử lý tình huống cháy tàu và ứng phó sự cố tràn dầu tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Quảng Ngãi và cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hành xử lý tình huống cháy tàu và ứng phó sự cố tràn dầu tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Các cơ quan, đơn vị, lực lượng tham gia diễn tập đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; phối hợp, hiệp đồng trong công tác chuẩn bị, tổ chức luyện tập, thực hành quay phim hoàn thành mục tiêu, ý định, đề mục diễn tập mà Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đưa ra.

Trung tướng Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, sự cố tràn dầu là một trong nhiều rủi ro vốn có trong các hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển và sử dụng dầu do kỹ thuật vận chuyển, sự cố đường ống, thiết bị dẫn, chứa dầu hoặc do thiên tai gây ra. Vùng biển Quảng Ngãi có lượng tàu thuyền ra vào cảng biển khá đông đúc; là nơi trung chuyển xăng dầu nên tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ tràn dầu và đã từng xảy ra nhiều sự cố tràn dầu trên biển.

Do vậy, cuộc diễn tập lần này nhằm tăng cường khả năng chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các cơ quan, các lực lượng trong ứng phó sự cố tràn dầu; tăng cường kỹ năng, khả năng cơ động, chủ động, chuyên nghiệp, sẵn sàng ứng phó, xử lý nhanh và hiệu quả trong ứng phó sự cố tràn dầu; kiểm tra, đánh giá năng lực thu dầu tràn trên biển và trên bờ để từng bước phát huy phương châm “4 tại chỗ" của cơ sở; nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành và các cơ sở đối với sự cố tràn dầu; hạn chế tối đa thiệt hại về kinh tế và môi trường khi có tình huống tràn dầu xảy ra trong thực tế.