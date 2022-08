Diễn tập thực binh giải tán tập trung đông người, gây rối an ninh, chữa cháy và cứu nạn

(Baoquangngai.vn)- Chiều 24/8, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức cuộc diễn tập thực binh xử lý tình huống (A2) “Giải tán tập trung đông người, gây rối an ninh, chữa cháy và cứu nạn”. Lực lượng Công an tỉnh chủ trì thực hiện theo kịch bản được đề ra, đảm bảo an toàn về người và phương tiện.

Tham dự buổi diễn tập có Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5; Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5 và các đồng chí lãnh đạo Quân khu 5.

Về phía tỉnh Quảng Ngãi có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức diễn tập tỉnh Đặng Văn Minh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Ban tổ chức diễn tập tỉnh Đinh Thị Hồng Minh; các đồng chí trong khung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi diễn tập.

Cuộc diễn tập gồm các nội dung: Diễu hành, biểu dương lực lượng, phương tiện; thực binh xử trí tình huống giải tán đám đông gây rối an ninh, trật tự, triển khai phương án bảo vệ cơ quan, trụ sở; thực binh phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và khắc phục hậu quả…

Với sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng tham gia, cuộc diễn tập đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm các yêu cầu về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị trong suốt quá trình diễn tập.

Thông qua diễn tập đã nâng cao năng lực tổ chức, chỉ huy, điều hành và trình độ tác chiến của các lực lượng công an; sự phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng công an với quân đội và các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh trong xử lý các tình huống giả định, đảm bảo không bị động khi giải quyết các tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra.

Lực lượng diễn tập phối hợp tổ chức phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 tặng quà, động viên các lực lượng tham gia diễn tập.

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 5, tỉnh Quảng Ngãi tặng quà, động viên các lực lượng tham gia diễn tập.

Đánh giá về công tác diễn tập thực binh xử lý tình huống A2, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 biểu dương các lực lượng tham gia diễn tập đã chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp đồng bộ, tổ chức luyện tập chu đáo, triển khai thực hiện đúng kịch bản, khoa học, sát tình hình của tỉnh, vận dụng linh hoạt cơ chế lãnh đạo, chỉ huy, điều hành theo quy định của các văn bản hiện hành.

Các bộ phận thực binh có sự chuẩn bị kỹ về lực lượng, vũ khí trang bị, vật chất; huấn luyện, hợp luyện tốt; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, nhuần nhuyễn, bảo đảm an toàn về người và vũ khí, trang bị; thể hiện được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong tập trung giải quyết những vấn đề nhạy cảm trong tình hình hiện nay.

Tin, ảnh: N.ĐỨC – X.THIÊN