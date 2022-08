Cho ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Khúc

(Baoquangngai.vn) - Chiều 23/8, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến điều chỉnh Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Khúc, đoạn từ hạ lưu đập Thạch Nham đến Cửa Đại, giai đoạn 2015 - 2024. Dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên, Trần Phước Hiền; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

Đồ án Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Khúc, đoạn từ hạ lưu đập Thạch Nham đến Cửa Đại có mục tiêu chủ động ứng phó có hiệu quả với các tác động bất lợi của lũ, ngập úng, bồi lắng lòng sông, xói lở bờ sông, bờ biển; bảo đảm an toàn trước các tác động bất lợi do thiên tai gây ra cho các đô thị, khu dân cư, hoạt động sản xuất trước những thách thức khó lường của biến đổi khí hậu; bảo đảm an toàn công trình, vùng hạ du đập, hồ chứa thủy lợi. Đồng thời, góp phần tạo cảnh quan, môi trường dọc hai bờ sông Trà Khúc.

Quang cảnh cuộc họp. Nhiệm vụ đặt ra là xác định tiêu chuẩn phòng, chống lũ, phù hợp với giai đoạn quy hoạch, điều kiện và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giai đoạn đến năm 2030. Củng cố, nâng cao mức đảm bảo phòng, chống lũ, ngập lụt cho các vùng, các lưu vực sông lớn; đề xuất giải pháp phòng, chống lũ, ngập lụt; đảm bảo an toàn dân sinh, cơ sở hạ tầng và các hoạt động sản xuất phù hợp với đặc điểm lũ, lụt trên địa bàn tỉnh, theo hương châm chủ động phòng, tránh và thích nghi để bảo vệ dân cư ở vùng hạ lưu sông Trà với tần suất đến 10%... Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh, việc lập Đồ án Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Khúc đoạn từ hạ lưu đập Thạch Nham đến Cửa Đại phải đặt trong điều kiện thượng nguồn sông có nhiều thủy điện, hồ thủy lợi, góp phần điều tiết tốt cho việc phòng, chống lũ. Quy hoạch lần này phải vừa đảm bảo phòng, chống lũ, vừa đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế; khai thác tốt quỹ đất 2 bên sông Trà Khúc để phát triển đô thị, nhất là ở TP.Quảng Ngãi.

"Quá trình lập quy hoạch phải tuân thủ đúng quy định pháp luật nhưng phải linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tiễn. Các đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến đóng góp và hoàn thành trước ngày 30/8", Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chỉ đạo.

Tin, ảnh: PV