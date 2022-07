Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh thăm, tặng quà người có công tỉnh Quảng Ngãi

(Baoquangngai.vn)- Sáng ngày 23/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã về thăm, tặng quà cho người có công cách mạng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Cùng tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Văn Quỳnh; Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã ân cần thăm hỏi đời sống, sức khỏe các thương bệnh binh đang được điều trị, nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh, trò chuyện động viên với đội ngũ cán bộ, nhân viên tại đây. Đồng chí Trần Tuấn Anh trân trọng cảm ơn những công lao, hy sinh cao cả của thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

“Chúng ta có được hòa bình độc lập như ngày hôm nay chính là nhờ công lao to lớn của các thế hệ đi trước, những người đã không tiếc thanh xuân, không tiếc máu xương sẵn sàng xả thân cho Tổ quốc, có những người đã để lại một phần thân thể tại chiến trường, có những người mãi mãi không trở về vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đó là những tấm gương về sự hi sinh quên mình vì Tổ quốc, vì dân tộc để chúng ta, những người được sống trong độc lập, hòa bình ngày hôm nay là phải luôn ghi nhớ, noi theo và phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày hôm nay”, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh bày tỏ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh thăm hỏi, tặng quà cho người có công đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, tri ân những công lao đóng góp và chia sẻ với những nỗi đau của các thương bệnh binh và người có công, trong suốt 75 năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách tổ chức vận động toàn dân tích cực tham gia phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng"...

Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được triển khai thực hiện hiệu quả; đối tượng hưởng chính sách ưu đãi không ngừng được mở rộng, các chế độ ưu đãi từng bước được bổ thể hiện sự trân trọng, biết ơn, chăm lo của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với các thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Với những người có công đau yếu, bệnh nặng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến tận phòng thăm hỏi, tặng quà.

Đồng thời, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đánh giá cao nỗ lực chăm sóc thương bệnh binh, người có công tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi. Mong muốn lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và Trung tâm tiếp tục quan tâm, chăm lo cho đời sống người có công tại Trung tâm và trên địa bàn tỉnh ngày càng tốt hơn. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự tri ân, biết ơn đối với các thế hệ cha anh. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân tặng quà cho tập thể Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã tặng quà cho tập thể Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh và 16 người có công đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại đây. Đồng chí Trần Tuấn Anh gửi lời thăm hỏi sức khoẻ và mong các thương bệnh binh, người có công đang được chăm sóc tại Trung tâm sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi mỗi năm chăm sóc, điều dưỡng cho hơn 1.800 lượt người. Hiện Trung tâm đang nuôi dưỡng 16 thương bệnh binh, người có công cách mạng.

